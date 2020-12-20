Зеленский заявил о желании построить Голливуд и Диснейленд на Украине

Киев, 20 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах развития американского бизнеса на Украине. В частности он вознамерился создать собственный Голливуд и Диснейленд в стране.

В интервью The New York Times Зеленский сообщил, что Киев открыт для сотрудничества с американскими инвесторами. Глава государства заявил, что Украина достаточно богата для создания такой площадки, как местный Голливуд, который сможет сравниться с колыбелью кинематографа Праги, Венгрии и других стран Европы.

Президент также добавил, что Киеву нужен Диснейленд для детей, чьи родители не могут позволить себе отдохнуть в США или Франции. По словам Зеленского, Украина ожидает инаугурации нового президента в США и вынашивает множество планов о взаимном сотрудничестве.

Ранее украинский политолог Кирилл Молчанов заявил, что Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинг, как президент среди своих граждан. Предпринимаемые лидером действия украинцы называют неэффективными.