Эпидемиолог рассказал о рисках повторного заболевания COVID-19

Санкт-Петербург, 20 декабря. Проблемы с иммунитетом могут привести к повторному заражению коронавирусом. Об этом рассказал академик РАН Арег Тотолян.

Возможность вторичного заражения коронавирусом крайне низкая. Однако теоретически такое может случиться, пояснил глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Организм не всех пациентов вырабатывает иммунитет после перенесенного COVID-19. То же самое касается и вакцинации. Повторному заражению коронавирусом подвержены люди со скрытыми дефектами иммунитета, так называемым иммунодефицитным состоянием.

Ученые ранее доказали способность фрагментов генома коронавируса внедряться в хромосомы ДНК. Это может объяснять положительный результат ПЦР-теста у перенесших COVID-19.