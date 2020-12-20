Более 400 тысяч случаев коронавируса выявлено в США за сутки

Вашингтон, 20 декабря. США установили новый рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки. За последние 24 часа в стране подтвердилось свыше 400 новых пациентов с COVID-19.

Новый показатель на 150 тысяч больше прошлого рекорда. США продолжают занимать первое место по количеству подтвержденных случаев коронавируса за все время пандемии. С начала года в стране выявлено почти 17 млн случаев заражения инфекцией.

Всего в мире зарегистрировано более 74,2 млн случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки положительные результаты теста на коронавирус получили свыше 700 тысяч человек.