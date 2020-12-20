СМИ раскрыли планы Трампа на Рождество и Новый год

Вашингтон, 20 декабря. Действующий президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом после празднования Рождества и Нового года во Флориде.

Американский лидер покинет Вашингтон 23 декабря и пробудет в своей резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич полторы недели, сообщило издание USA Today со ссылкой на источник, узнавший о планах президента от Секретной службы США. Трамп вернется в Белый дом до инаугурации нового президента, которая пройдет 20 января.

Ранее глава Соединенных Штатов Америки заявил, что не покинет Белый дом в день назначения следующего главы государства. Трамп выйдет из официальной резиденции только, если его «выведут по ступеням», заявлял он.