Два судна под иностранными флагами столкнулись в Туапсе

Туапсе, 20 декабря. Судна под флагами Вануату и Турции столкнулись во время швартовки на причале Туапсинского балкерного терминала.

Носовая часть одного из грузовых суден задела кормовую часть другого корабля. Из-за этого произошло повреждение центральной балки верхней палубы, сообщают СМИ.

В результате инцидента никто не пострадал, движение судов продолжается в штатном режиме. На месте происшествия работали следователи Туапсинского ЛОП, уточняют очевидцы в социальных сетях.

Пираты ранее захватили торговое судно STEVIA вблизи берегов Нигерии. В заложниках оказались восемь членов экипажа, среди которых шесть граждан Украины.