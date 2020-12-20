ПФР разъяснил правила получения новых детских выплат в 5 тыс. рублей

Москва, 20 декабря. Родители детей до семи лет включительно получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей к Новому году. Об этом президент РФ Владимир Путин объявил в ходе пресс-конференции.

Подать заявление на получение выплаты можно через Интернет. Таким способом обращения в первый же день воспользовались более 300 тысяч россиян. Однако оформить выплату можно и через отделение Пенсионного фонда (ПФР), который не прекратил свою работу даже в выходные.

Для удобства граждан клиентские службы ПФР принимают граждан 19 и 20 декабря. Однако прием будет вестись исключительно для подачи заявлений на новые детские выплаты.

В ПФР напомнили, что подача заявлений нужна не всем семьям, так как многим она будет начисляться автоматически. Речь идет о родителях, усыновителях и опекунах, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет. Таким россиянам выплата будет назначена в декабре без необходимости дополнительного обращения в ПФР.

Подавать заявление нужно в том случае, если ребенок появился в семье не раньше июля. Аналогичное правило касается родителей, которые не получали ни одну из выплат ПФР в этом году, а также в случае закрытия банковского счета организацией.

Заявление на получение выплаты в 5 тысяч рублей на детей до семи лет принимается исключительно в клиентских службах ПФР и на портале госуслуг. Сделать это можно до 1 апреля 2021 года.

Правительство России выделит порядка 74 трлн рублей на новогодние выплаты семьям с детьми. О том, на какие выплаты смогут рассчитывать семьи с детьми в следующем году, писало Федеральное агентство новостей.