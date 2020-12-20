Митю Фомина сравнили с Паниным из-за откровенного фото

Москва, 20 декабря. Российский исполнитель Митя Фомин взбудоражил публику своей фотографией в стиле ню. Знаменитость из-за эпатажного образа сравнили со скандальным Андреем Паниным.

На снимке певец изображен на фоне окна. Для снимка он снял с себя всю одежду, продемонстрировав обнаженную спину в полный рост. При этом нижнее белье Фомин не надел, чем в очередной раз удивил поклонников.

На новую публикацию 46-летнего артиста аудитория отреагировала по-разному. Кто-то пошутил, что фото нужно сделать со всех ракурсов, а не только со спины, другие же восхитились подтянутым телом и смелостью кумира, третьи же пристыдили звезду за эпатажный вид. Они сравнили его со скандальным актером Алексеем Паниным, который тоже любить «сливать» провокационный контент со своим участием в интернет. Хейтеры также порекомендовали певцу заняться творчеством и выпустить новую песню, а не ловить быстропроходящий «хайп».

«Панину привет передавай», — заявил поклонник.

«Это мы идем огромными шагами в сторону Панина?» — поинтересовался подписчик.

«Неужто надо уподобляться Панину, чтобы напомнить о себе?!» — выразил недоумение фанат.

«Может лучше новую музыку?» — порекомендовал фолловер.

К слову, Митя Фомин уже несколько раз шокировал публику своими фото без одежды. В прошлый раз он объяснил, что выложил откровенный снимок в Instagram во имя борьбы со своими комплексом из-за лишнего веса. Тогда исполнитель пожаловался, что просто хотел попросить фанатов помочь найти ему фитнес-тренера, а в итоге от него отписались три тысячи подписчиков.