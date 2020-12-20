Минздрав Украины возмутил соотечественников призывом отказаться от сала

Киев, 20 декабря. Украинский минздрав представил памятку для населения, в которой призвал граждан отказаться от употребления сала. Украинцы негативно восприняли эту новость.

Памятка включает в себя рекомендации по здоровому питанию. В ней говорится о полезных и вредных для организма жирах. Наиболее вредными жирными продуктами стали картофель фри, маргарин, жареные блюда и выпечка. Они повышают уровень холестерина и провоцируют развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вместе с этим в список вошли сало, молочная продукция высокой жирности, твердый сыр, жареное мясо и масло.

Украинские пользователи социальных сетей выразили возмущение в связи с новой памяткой. Особое внимание было уделено салу, которое считается важным элементом национальной кухни Украины.

«Когда это сало стало вредным?! Бред какой-то! Неправда, что поднимает холестерин, наоборот!» — написал один из украинцев.

«Предлагаю запретить атаки на сало», — написал другой пользователь.

Многие напомнили властям о низких зарплатах и высоких ценах на продукты в стране.

«Дайте людям деньги сначала, а потом говорите, что есть», — отметил пользователь.

Жители Украины ранее назвали приемлемый для себя уровень заработной платы. Опрос на соответствующую тему был проведен компанией R&B Group.