СМИ: Обама «унизил» ЕС в своей новой книге

, 20 декабря. Экс-глава американского государства Барак Обама рассказал о кризисе Евросоюза в своей новой книге "Земля обетованная". Об этом написал Express.

Европейский союз переживает не лучшие времена. После выхода Великобритания имидж ЕС значительно подпортился. К этому еще стоит добавить неудачные попытки глав государств блока справедливо распределить средства фонда по стабилизации последствий пандемии.

Барак Обама, к мнению которого на Западе все еще прислушиваются, "подлил масла в огонь" своим оценочным мнением о кризисной ситуации в Евросоюзе. Он в своей книге упомянул про Грецию, которая после финансовой нестабильности 2008 года осталась в долговой яме, добавив то, что Афины были не состоянии выбраться из сложившейся ситуации из-за определенных правил ЕС в отношении монетарной политики.

Ранее обозреватель ФАН Евгений Бень опубликовал подробную статью о противоречиях в ЕС. Польша и Венгрия выразили свое несогласие из-за правил распределения антикризисных средств между странами блока.