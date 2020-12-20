Биньямин Нетаньяху первым в Израиле привился от коронавируса

Иерусалим, 20 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал вакцину от COVID-19 американским препаратом от компании Pfizer. Он стал первым привитым от коронавируса израильтянином.

Вакцинация Нетаньяху проходила в прямом эфире. В это время он находился в медицинском центре «Тель ха-Шомер», который расположен в городе Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива. После премьер-министра вакцину получила министр здравоохранения Израиля Юлия Эдельштейн.

Нетаньяху заявил, что уже до конца года страна получит миллионы доз вакцины. Он считает, что Израиль может одним из первых выйти из состояния пандемии. Однако израильские ученые придерживаются иного мнения и прогнозируют рост числа зараженных в ближайшие месяцы.

США ранее выдали лицензию на массовое использование вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Однако в ходе испытаний было выявлено несколько случаев аллергической реакции на препарат. Расследование по этому поводу проводится Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).