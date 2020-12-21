Пензенский хоккеист забил победный гол на последней секунде встречи

Пенза, 21 декабря. Хоккеист Павел Володин, играя в составе пензенского хоккейного клуба «Дизель», забил победный гол на последней секунде встречи с нефтекамским «Торосом». Чтобы определить, что гол действительно был забит в игровое время, судьям даже пришлось обратиться к записям с камер. Вынесенный вердикт не мог не порадовать пензенских болельщиков: гол на несколько миллисекунд опередил финальную сирену!

«Команда сыграла как единое целое. Я считаю, болельщикам понравился хоккей. Единственный момент — играя в большинстве, мы насоздавали кучу ошибок, кучу контратак на наши ворота. Но с этим мы разберемся, поговорим с ребятами. Слишком уж самоуверенно действовали — делали передачи ненужные и т.д. Гол на последней секунде — опять же, ребята молодцы, хотели выиграть, хотели добиться результата. Огромное желание было, и в концовочке нам повезло», — отметил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

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