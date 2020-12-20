Актриса Рудова продемонстрировала свои аппетитные формы в бикини

Москва, 20 декабря. Актриса сериала «Татьянин день» Наталья Рудова сфотографировалась в откровенном купальнике в лучах солнца. Жаркий снимок звезда опубликовала в Instagram.

Артистку запечатлели со спины сидящую на яхте с запрокинутой головой. Рудова распустила свои белокурые волосы и положила левую руку на колено так, что зрителю "показалась" часть обнаженной груди артистки. Однако особое внимание на снимке привлекли ягодицы звезды, которые она подчеркнула маленькими трусиками-стрингами.

Подписчики мужского пола в комментариях высказали свои нескромные желания и рассказали об эротических фантазиях. Многие фолловеры признались, что Рудова сводит их с ума своей сексуальностью.

«Какая фигурка», — отметила поклонница.

«Рудова! Да что вы творите?! Неужто мужчин не жаль», — спросил подписчик.

«Не думал, что такие аппетитные формы у вас, мадам», — заявил пользователь Сети.

«Какие булочки», — прокомментировал фото фолловер.

Рудова довольно часто радует поклонников откровенными снимками и цитатами. Этот пост девушка сопроводила цитатой из фильма «Святые из Бундока», поразмышляв о жизненном пути и силе.

Актриса нередко общается с поклонниками в Instagram и отвечает на их вопросы в Stories. Так, Рудова рассказала, что не делала маммопластику, и грудь у нее красивая от природы. Она также заявила, что не стесняется, если ее дети увидят ее снимки в стиле ню. Звезда считает, что они могут «наслаждаться красотой мамы».

Ранее среди фанатов звезды сериала «Универ. Новая общага» разгорелся спор на тему груди актрисы. Многие посчитали, что Рудова воспользовалась услугами пластического хирурга или забеременела.