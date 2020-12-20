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Актриса Рудова продемонстрировала свои аппетитные формы в бикини

Актриса Рудова продемонстрировала свои аппетитные формы в бикини

Москва, 20 декабря. Актриса сериала «Татьянин день» Наталья Рудова сфотографировалась в откровенном купальнике в лучах солнца. Жаркий снимок звезда опубликовала в Instagram.

Артистку запечатлели со спины сидящую на яхте с запрокинутой головой. Рудова распустила свои белокурые волосы и положила левую руку на колено так, что зрителю "показалась" часть обнаженной груди артистки. Однако особое внимание на снимке привлекли ягодицы звезды, которые она подчеркнула маленькими трусиками-стрингами.

Подписчики мужского пола в комментариях высказали свои нескромные желания и рассказали об эротических фантазиях. Многие фолловеры признались, что Рудова сводит их с ума своей сексуальностью.

«Какая фигурка», — отметила поклонница.

«Рудова! Да что вы творите?! Неужто мужчин не жаль», — спросил подписчик.

«Не думал, что такие аппетитные формы у вас, мадам», — заявил пользователь Сети.

«Какие булочки», — прокомментировал фото фолловер.

Рудова довольно часто радует поклонников откровенными снимками и цитатами. Этот пост девушка сопроводила цитатой из фильма «Святые из Бундока», поразмышляв о жизненном пути и силе.

Актриса нередко общается с поклонниками в Instagram и отвечает на их вопросы в Stories. Так, Рудова рассказала, что не делала маммопластику, и грудь у нее красивая от природы. Она также заявила, что не стесняется, если ее дети увидят ее снимки в стиле ню. Звезда считает, что они могут «наслаждаться красотой мамы».

Актриса Рудова продемонстрировала свои аппетитные формы в бикини

Ранее среди фанатов звезды сериала «Универ. Новая общага» разгорелся спор на тему груди актрисы. Многие посчитали, что Рудова воспользовалась услугами пластического хирурга или забеременела.

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