Асмус в полупрозрачной ночнушке назвали «Чудом-Юдом»

Москва, 20 декабря. Актриса Кристина Асмус показала поклонникам свой утренний «бесстыжий наряд», чем порадовала поклонников. Снимок звезда разместила в личном профиле в Instagram.

Участница скандального фильма «Текст» Кристина Асмус часто выкладывает на всеобщее обозрение личные фото, в том числе и обнаженные. Актриса недавно кардинально изменила имидж, поэтому теперь еще чаще появляется в Сети. Звезда покрасила свои русые волосы в темный цвет и сделала каре.

Асмус опубликовала два снимка, на одном из которых она лежит в постели в белой полупрозрачной ночнушке. Одну ногу актриса спрятала под одеялом, а вторую вытащила наружу, оголив до бедра. Ракурс взят сверху, поэтому на фото можно разглядеть темные трусики звезды и соски на груди.

«А как проходят ваши выходные? У меня не так, как на второй бесстыжей фотке...», — написала Асмус.

Одни пользователи Сети восхитились образом актрисы, оставив в комментариях под постом множество комплиментов. Другие же раскритиковали новый имидж звезды и образ в котором она появилась в ленте Instagram.

«Кто бы что не говорил, темный цвет вам не очень подходит», — написала подписчица.

«Не вы с этим цветом», — заявил поклонник.

«Что за Чудо-Юдо», — отметил фолловер.

Комментаторы отметили «кормилицы» Асмус и поинтересовались, кто ее фотографировал в таком откровенном виде. Пользователи Сети не смогли удержаться от соблазна, чтобы еще раз поднять тему развода актрисы с комиком Гариком Харламовым. Фолловеры также вспомнили откровенную сцену из фильма «Текст», где ее полностью обнаженная героиня занялась сексом, снимая происходящее на мобильный телефон.

Ранее Асмус рассказала о своем образе жизни и частых ночевках в отелях. Звезда часто не успевает вернуться домой после съемок, поэтому остается в гостиницах.