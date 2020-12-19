Открытие главной елки в Киеве закончилось пожаром

Киев, 19 декабря. Церемония открытия главной елки Украины прошла на Софиевской площади в Киеве. Во время мероприятия загорелась гирлянда, которой была украшена елка.

Торжественная церемония сопровождалась пиротехническим шоу. Во время зажжения огней искра попала на гирлянду, в результате чего произошел пожар. Видео и фото с места происшествия были опубликованы очевидцами.

Потушить огонь удалось до прибытия спасателей. Обслуживающий персонал воспользовался порошковым огнетушителем. Пострадавших в результате инцидента нет.

Еще один пожар ранее был зафиксирован в Киеве. В Оболонском районе города загорелось двухэтажное здание психоневрологического диспансера.