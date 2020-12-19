Ford Focus возглавил список самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Москва, 19 декабря. Составлен рейтинг самых популярных подержанных иномарок, которые были проданы в России в ноябре. Соответствующие данные предоставили эксперты агентства «Автостат».

Всего за ноябрь было продано 376 тыс. автомобилей с пробегом. Иномарки составляют 74% от этих показателей. На первом место по числу продаж оказался Ford Focus — 12,3 тыс. штук. За ним расположился Hyundai Solaris (10,9 тыс.), а тройку замкнул Kia Rio (10,8 тыс.). В топ-5 также попали Toyota Corolla (9,6 тыс.) и Chevrolet Niva (7,8 тыс.).

Ранее специалисты составили рейтинг самых подходящих автомобилей для зимнего времени года в РФ. Лидером в этом списке стал кроссовер Toyota RAV4.