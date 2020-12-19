Пираты взяли в заложники шестерых украинцев в Гвинейском заливе

Киев, 19 декабря. Торговое судно STEVIA было атаковано пиратами у берегов Нигерии. В плен захвачены восемь членов экипажа, среди которых шесть украинцев.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о случившемся инциденте в Гвинейском заливе. По информации украинской стороны, среди пленных моряков могут числиться капитан корабля, его помощники и старший механик.

Известно, что владельцем атакованного судна является албанская компания. Украинское внешнеполитическое ведомство принимает меры по разрешению ситуации.

Недавно в том же Гвинейском заливе пиратское судно атаковало российских моряков. Тогда нападение удалось отбить, благодаря слаженным действиям экипажа судна.