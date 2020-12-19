Три человека погибли в ДТП на трассе «Вятка» под Кировом

Киров, 19 декабря. Смертельное ДТП зафиксировано на 396-м километре федеральной трассы «Вятка». Травмы получили четыре человека, еще трое погибли.

Авария произошла в 18:05 в Юрьянском районе Кировской области. Участниками столкновения стали легковой Nissan Juke и отечественная Lada Granta, передает пресс-служба регионального УМВД.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Из-за ДТП движение на аварийном участке трассы временно затруднено.

Жуткое ДТП ранее произошло недалеко от села Зверосовхоз Мурманской области. При столкновении трех автомобилей погиб десятилетний ребенок.