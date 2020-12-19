Один человек пострадал при хлопке на территории больницы в Астрахани

Астрахань, 19 декабря. Хлопок с последующим горением произошел на территории областной инфекционной клинической больницы в Астрахани. Травмы получил один человек.

Сигнал о происшествии поступил на пульт МЧС в 20:49 субботы, 19 декабря. Хлопок произошел в отдельно стоящем помещении, в котором хранятся кислородные баллоны. Травмы получил один сотрудник больницы, эвакуация из здания медучреждения не потребовалась.

На место происшествия выезжали 37 спасателей и 12 единиц техники. Среди них 16 человек и три единицы техники из личного состава регионального МЧС.

Оборудование для поставки кислорода в больницу в результате хлопка не пострадало. Все пациенты получают необходимый кислород в штатном режиме.

Восемь пациентов с коронавирусом ранее погибли в результате взрыва в турецком городе Газиантеп. Предварительно установлено, что в больнице взорвался кислородный аппарат.