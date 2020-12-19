Ученые доказали способность коронавируса встраиваться в геном человека

Вашингтон, 19 декабря. Фрагменты генома коронавируса способны внедряться в хромосомы ДНК. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института США.

Ученые в рамках исследования внедрили в клетки человека ген обратной транскриптазы (ОТ) — фермента, который превращает РНК в ДНК. Затем они размножили получившиеся клетки с новым вирусом. Это позволило объяснить гипотезу, согласно которой геном РНК коронавируса может проникать в хромосомы ДНК человека.

Исследователи считают, что именно с этим связаны положительные результаты ПЦР-теста у пациентов, которые уже переболели COVID-19 и не несут угрозу для других. Однако пока ученые не знают, на какой промежуток времени коронавирус внедряется в человеческие клетки, как это делает ВИЧ.

Ветеринар Ангелина Сиротина ранее рассказала об опасности коронавируса для домашних питомцев. Она объяснила, почему инфицированные животные не представляют угрозу для человека.