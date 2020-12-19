Фирсов рассказал о своей тяжелой жизни после смерти Легкоступовой

Москва, 19 декабря. Супруг покойной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов тяжело переживает смерть любимой женщины. Об этом заявил сам яхтсмен.

Друзья и близкие артистки обвиняют в трагедии ее мужа, который якобы подсадил возлюбленную на алкоголь. Легкоступову доставили в больницу с травмами головы и многочисленными гематомами этим летом. По версии Фирсова, певица получила их по неосторожности во время падения в ванной. Адвокат семьи исполнительницы Сергей Жорин уверен, что при одном падении получить такие травмы невозможно.

Яхтсмен отрицает все обвинения и продолжает заявлять, что произошел несчастный случай, к которому он не имеет отношения. Фирсов заявил, что любил супругу и никогда не желал ей зла.

«Я потерял близкого человека, и уже несколько месяцев живу с этим ощущением. Мне тяжело», — рассказал вдовец.

Он делает все, чтобы сохранить память о Легкоступовой, не удаляет социальные сети, а наоборот публикует там архивные фото и рассказывает о своих чувствах после случившегося.

Фирсов попросил общественность «не злоупотреблять» публичными обвинениями в его адрес. СМИ уже несколько месяцев активно освещают подробности смерти Легкоступовой и выдвигают различные версии ее смерти. Жорин рассказывает прессе о ходе расследования и о том, что яхтсмен претендует на наследство покойной супруги.

«Но самое странное, что кроме денег Фирсов хочет получить авторские права на произведения Валентины Валерьевны, собирается исполнять «Ягоду-малину» и всерьез говорит о том, что начинает концертную деятельность. Это было бы, конечно, смешно, если бы не было так грустно», — заявил адвокат.

Гостевой редактор телецентра «Останкино» Татьяна Власова ранее рассказала, что видела «призрак» Легкоступовой. Женщина уверена, что «певица» приходила попросить оставить ее в покое и больше не обсуждать в прессе.