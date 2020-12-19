Три монастыря и десятки храмов за один туристический день в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад, 19 декабря. Какие достопримечательности можно посмотреть в Сергиевом Посаде самостоятельно.

Сергиев Посад хорошо известен, благодаря своей главной достопримечательности – Свято-Троице-Сергиевой Лавре. Город входит в состав Золотого кольца и очень популярен не только у любителей русской старины, но и среди паломников. Лавра стала центром русского православия: здесь, в Свято-Троицком соборе, хранятся мощи Преподобного Сергия Радонежского. Ежегодно в Сергиев Посад приезжают туристы не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. ФАН готов вместе с вами прогуляться по городу и его окрестностям и рассказать о самых интересных местах.

Как добраться до Сергиева Посада?

Безусловно, туристический маршрут с использованием личного автомобиля или общественного транспорта, будет существенно отличаться. Поездка на машине меньше привязана ко временным рамкам, и вы сможете посмотреть гораздо больше интересных мест в окрестностях города. С парковками в Сергиевом Посаде проблем также не возникнет, их более чем достаточно, так же, как и в пригороде рядом с основными достопримечательностями. Единственный минус – заторы на Ярославском шоссе, особенно в выходные дни.

Если вы решили прокатиться на электричке из Москвы, то вам нужен Ярославский вокзал. Время в пути составляет около полутора часов. Вы прибываете в центральную часть города, откуда уже достаточно хорошо видно Лавру: расстояние до нее меньше километра. К этому известнейшему монастырю вы можете пройтись пешком по улицам Сергиевской и Вознесенской. По пути вам встретятся не менее интересные места, чем сама Лавра – например, дореволюционные кварталы с хорошо сохранившимися постройками.

Автобусы ходят до Сергиев Посада от станции метро ВДНХ, либо, если вы приобретаете экскурсию, точка отправления будет другой. Паломнические поездки в город вы найдете на специальных сайтах.

Что посмотреть в Сергиевом Посаде за 1 день самостоятельно?

Одного дня для самостоятельного осмотра основных достопримечательностей Сергиева Посада вполне достаточно. В случае путешествия на автомобиле очень рекомендуем вам перед Посадом посетить Радонеж – небольшое поселение на берегу реки Пажи, в котором прошло детство Сергия Радонежского. До середины XVIII века «Радонежский городок» принадлежал Троицкому монастырю. Паломнические экскурсии, как правило, тоже включают посещение Радонежа, поскольку он известен как место, где Сергий встретил святого старца, после чего жизнь его круто изменилась.

Что нужно обязательно посмотреть в Радонеже? В первую очередь, Преображенскую церковь. Она невелика, но здесь регулярно проходят службы. Напротив храма установлен крест с захоронения известной старицы Матроны Московской, к которому приезжают приложиться паломники. Спустившись к реке и прогулявшись по берегу, вы найдете чудесного вида купель. Окунаться можно как в открытые воды реки, так и внутри оборудованной для этих целей купальни.

Следующую остановку можно сделать в Хотьковском монастыре. Основная святыня этой обители – мощи преподобных Кирилла и Марии, отца и матери Сергия Радонежского. Монастырь ныне действующий, поэтому и нравы здесь соответствующие. В Покровском женском монастыре действует пансион для девочек, работает библиотека. Если вы путешествуете летом, не стоит надевать слишком открытый наряд с вызывающим декольте или короткой юбкой. Вам могут сделать замечание, и придется с этим считаться. Ведь, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

И, наконец, третий обязательный остановочный пункт – Свято-Троице-Сергиева Лавра, красивейший комплекс, бриллиант русского православного зодчества. Мужская обитель была основана в 1337 году, комплекс включает в себя 10 уникальных по своей архитектуре храмов и несколько десятков различных строений. Со всех сторон Лавра обнесена высокой мощной каменной стеной, главным считается вход через Святые ворота. В свое время Сергиева Лавра успешно отразила не один вражеский набег. Эти стены в период Смутного времени около года держали оборону польских захватчиков.

Самый древний храм на территории монастыря – Троицкий – был построен в XV веке. У дверей собора почти всегда стоит очередь: люди стремятся зайти внутрь, чтобы приложиться к святым мощам Сергия Радонежского. Внутри храм достаточно темный, освещение сюда почти не проникает, но даже при тусклом свете лампад и свечей на стенах можно рассмотреть великолепные старинные фрески, в том числе и авторства Андрея Рублева.

Успенский собор поражает богатством внешнего и внутреннего убранства. Ярко-синие купола с золотыми звездами, резные пристройки, великолепная внутренняя роспись – все это не оставит равнодушным ни одного путешественника. В Успенском соборе вы также можете послушать мужской хор, для обучения церковному пению сюда приезжают послушники из разных стран. Голоса монахов плюс прекрасная акустика создают необыкновенную атмосферу.

Не останется без внимания и 88-метровая Колокольня Троице-Сергиевой Лавры. Изящное строение с основным залом и четырьмя ярусами над ним служит смотровой площадкой. И, конечно же, колокольня известна своими колоколами, в том числе, Царь-колоколом – современной версией когда-то утерянного предшественника.

Появление Трапезного храма совпадает с памятной датой – 300-летием вознесения Преподобного Сергия. Снаружи храм отличается колоритным декором, украшен белокаменной резьбой, карнизами, колоннами. Внутри него трапезный зал расписан фресками и отделан лепниной.

Неспешным шагом, с визитом в основные храмы, вы пройдете монастырь за два-три часа и даже успеете отдохнуть на лавочке недалеко от купели со святой водой.

За пределами монастыря, прямо у стен, располагается Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы и Пятницкая Церковь. Место в старину называлось «Подолом», через него пролегал торговый путь из Москвы в Александрову слободу. Храмы небольшие, но самые старинные в Посаде, выполненные из камня.

Какие интересные места можно посмотреть в Сергиевом посаде?

Помимо святых мест, сосредоточенных на территории монастыря, туристам могут понравиться старые улочки и постройки, хорошо сохранившиеся в центре города. Торговые ряды Посада – строения из красного кирпича с башенками и флюгерами – были возведены в начале XX века. Их «неорусский» стиль представляет собой свежее прочтение старой классики.

Музейный комплекс «Конный двор» также находится недалеко от стен Лавры на берегу Белого пруда. Все его постройки невысокие, как будто игрушечные, однако в свое время в них могло одновременно разместиться до 700 голов лошадей. В настоящее время здесь работают исторические экспозиции, рассказывающие об основных событиях Сергиева Посада и Лавры. В залах можно найти старинные русские доспехи, оружие, фарфор и даже карету.

Историко-художественный музей-заповедник или Сергиево-Посадский Эрмитаж – место, где собраны художественные сокровища Лавры. Самые известные экспонаты музея – жемчужная пелена царя Бориса Годунова под икону «Троица» Андрея Рублева, плащаница из мастерской тетушки Ивана Грозного Ефросиньи Старицкой, шитый покров Сергия Радонежского, отличающийся необычайной выразительностью лика Троицкого игумена. Помимо этих реликвий, постоянные экспозиции включают древние рукописи, иконы, книги, картины. Также на территории музея постоянно организуют выставки современного искусства.

Одна из местных ландшафтных достопримечательностей – Блинная гора. Это площадка вблизи Троице-Сергиевой Лавры, с которой открывается самый лучший вид на монастырь. Холм всегда пользовался популярностью у жителей, здесь устраивали народные праздники, гулянья и, конечно, пекли всякие вкусности, в том числе, и блины. Именно поэтому за данной возвышенностью и сохранилось название «Блинная».

Интересный объект современной архитектуры Сергиева Посада – Дворец культуры имени Юрия Гагарина. Вокруг разбит небольшой скверик, летом работают фонтаны. Фасад здания украшают колонны, статуи и замысловатая лепнина с советскими символами. Внутри располагаются местный театр и различные творческие мастерские.

В советский период в Сергиев Посад, который тогда временно назывался Загорском, был перевезен из Москвы Музей Игрушки. Он занимает пространство старинного особняка у Келарского пруда и Пафнутьевского сада, который раньше принадлежал коммерческому училищу. Залы музея тематически разделены по разным историческим периодам: Средневековье, 18-19 века, 19-20 века, советская эпоха. Среди экспонатов – железная дорога, которой играл цесаревич Алексей. Она поражает искусным исполнением и проработкой деталей. А кукольные чайные фарфоровые сервизы и кухонная мебель из ценных пород дерева не оставят равнодушной ни одну маленькую девочку.

В трех километрах от города находится еще одно очень важное историческое место – Черниговско-Гефсиманский скит, который хранит в своих недрах святыни – образ Божией матери и мощи Преподобного Варнавы. Этот уединенный монастырь был построен на берегу Корбушинского пруда и полностью огорожен крепостной стеной из красного кирпича. Простая и одновременно строгая архитектура главного храма и пятиярусной колокольни выглядит величественно и колоритно в любое время года. Монастырь также известен своей пещерной церковью, которая, согласно преданиям, была основана, благодаря юродивому Филиппушке, спавшему на голой земле, ходившему без обуви и зимой и летом и носившему с собой тяжелый посох. Испросив разрешение у наместника в Сергиевой Лавре на сооружение погребка, Филипп вместе со своими сыновьями стал строить пещеры наподобие Киево-Печерской Лавры. Позже пещерные храмы и кельи изнутри обложили кирпичами, создав целый комплекс пещер Гефсиманского скита.

Когда лучше ехать на экскурсию в Сергиев Посад – летом или зимой?

Город и его окрестные достопримечательности очень красивы в любой сезон. Но есть свои сезонные «изюминки» – такие, как, например, летние джазовые концерты в городском парке, которые проводятся в выходные дни. Или купание в купели – процедура, которая для незакалённых путешественников более комфортна в теплый период. Весна в Посаде по-своему хороша, так как город просто утопает в разноцветной сирени. На территории Лавры и Гефсиманского скита сирень можно встретить самых разных оттенков, что уж говорить про аромат, разлитый в воздухе.

Есть, безусловно, привлекательные места в окрестностях Сергиева Посада, которые все же удобнее посещать в летнее время года. Например, источник Гремячий Ключ вблизи деревни Взгляднево. Все дело в неудобном подъезде к источнику: здешняя грунтовая дорога становится настоящим испытанием в межсезонье. Вода бьет из нескольких родников, выходящих на поверхность на крутом склоне, и образует целый водопад, который издает громкие звуки, «гремит». Её свойства считаются лечебными и привлекают многочисленных туристов. По легенде именно здесь Сергий Радонежский остановился, чтобы помолиться об освобождении Руси от ига, был услышан Господом, и в знак поддержки на прежде безводном склоне забили ключи. Территория источника благоустроена дорожками, оборудована лестницами и купелями.

Зимняя усадьба Абрамцево сказочно хороша в обрамлении снега и белых деревьев. Само строение выдержано в светло-голубых и светло-зеленых тонах, а зимний пейзаж только подчеркивает воздушный легкий образ этого загородного поместья. Среди известных людей, гостивших в усадьбе, можно назвать И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, И. Е. Репина, И. И. Левитана. На территории сада вы найдете скамейку под стеклянным куполом, отделанную изразцами по мотивам керамики М. А. Врубеля.

Что привезти с собой из поездки в Сергиев Посад?

Поскольку место очень популярно у туристов, то недостатков в сувенирных магазинах здесь нет. По пути к монастырю вас ждут многочисленные лавочки с яркими шалями, колокольчиками, изображениями святых на дереве, стекле, фарфоре и в виде вышивки.

На территории Лавры в церковной лавке можно приобрести иконы с изображением Сергия Радонежского, а также Кирилла и Марии, освященные масла, церковную утварь и серебряные и золотые украшения, православную литературу, церковные календари.

Сергиев Посад считается родиной известной на весь мир игрушки – матрешки. Рядом с Музеем Игрушки можно найти многочисленные варианты этого деревянного сувенира. Для гостей из-за рубежа лучший подарок и придумать сложно!

Оригинальным подарком могут стать изделия из кости или «хотьковская резьба», которые делают только местные мастера. Зародился данный промысел в селе Хотьково в середине прошлого века. Мастера из косторезной артели, используя специальную технику костяной обработки, создают маленькие ажурные шедевры из мамонтовой кости, перламутра, рогов и самшита.

В качестве съедобных подарков можно привезти мед, варенье, монастырские пироги и пирожные. А если вам удалось добраться до Черниговско-Гефсиманского скита, обратите внимание на скромную лавку напротив входа в храм. Здешние кулинары потрясающе готовят всевозможные блюда из рыбы: пельмени, котлеты, пироги из щуки, красной рыбы и даже кальмаров.