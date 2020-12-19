Иран и Россия 20 декабря обсудят ситуацию на нефтяном рынке

Тегеран, 19 декабря. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане посетит в Москву в рамках рабочего визита. Его прибытие ожидается 20 декабря.

Иранский министр намерен встретиться с российским вице-премьером Александром Новаком и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Ключевой темой встречи станет текущая ситуация на нефтяном рынке.

Вице-премьер России Александр Новак ранее провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салманом. Участники встречи выразили свою приверженность действующему соглашению ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.