Елена Исинбаева о прокате Ольги Бузовой: Я думала будет просто какая-то ерунда

Москва, 19 декабря. По традиции в субботний прайм-тайм на Первом канале показали 12-ый выпуск телевизионного шоу «Ледниковый период», в котором Ольга Бузова попыталась показать максимум своих возможностей.

Новый выпуск являлся полуфиналом проекта и пары старались удивить жюри, чтобы заработать как можно больше баллов. Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев в качестве музыкального сопровождения для своего номера выбрали музыку Клинта Мэнселла — «Реквием по мечте». По задумке режиссера номера, пара уходит из реальной жизни в виртуальную.

В этом номере пара продемонстрировала динамичное катание, но, к сожалению, несколько элементов Ольге Бузовой не удалось выполнить качественно, а во время выхода из поддержки фигуристка упала. Члены жюри видели все недочеты и поставили средние оценки как за технику, так и за артистизм.

В этом выпуске в качестве приглашенных судей были актер Милош Бикович и советский футболист Юрий Семин. Милош Бикович сказал, что восхищается смелостью Ольги и видит, как она старается вырваться вперед в конкурсе. Татьяна Навка сожалеет, что сезон проекта подходит к концу, так как ей очень хотелось бы еще месяц понаблюдать за профессиональным ростом Бузовой в фигурном катании. Елена Исинбаева решила добавить нотку юмора в обсуждении оценок.

«Я присоединяюсь ко всему сказанному. Я хочу сказать Оле в глаза. Смотри в мои глаза — ты молодец! Я видела тебя на тренировке и, если откровенно, я думала, что сегодня будет просто какая-то ерунда. Но как говорил мой тренер, если человек может лучше выдавать результаты на соревнованиях, чем от него ожидают — показатель мастерства», — высказала свое мнение Елена Исинбаева.

Ольга Бузова в интервью Алине Загитовой сказала, что сильно нервничала, как во время съемок первой передачи. И еще Ольга попросила жюри в следующей программе поставить ей максимальные баллы — 12.00, которые уже все равно не повлияют на исход конкурса.

Ранее ФАН сообщал, как Ольга Бузова прокомментировала прекращение показа «Дома-2» на ТНТ.