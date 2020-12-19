Психолог рассказал о возможном будущем участников «Дома-2» после закрытия шоу

После известия о закрытии проекта «Дом-2» появились версии о том, что «домочадцы» могут остаться без заработка. Однако психолог Андрей Зберовский придерживается другого мнения.

Эксперт полагает, что большинство участников, проживших в периметре шоу от полугода и более, глубоко и хорошо адаптированы для мира шоу-бизнеса. И им не составит особого труда реализовать себя в этой индустрии.

«Они хорошо понимают специфику шоу-бизнеса и пиара. Это люди с продвинутыми соцсетями. Подавляющее большинство так называемых старичков — опытных участников «Дома-2» — однозначно найдут себя в каких-то других телевизионных проектах», — уверен специалист.

Кроме того, психолог считает, что экс-участников «Дома-2» с распростертыми объятиями встретит сфера блогинга, где молодые люди смогут зарабатывать на рекламе. Но Зберовский не вычеркивает и другие сферы реализации их талантов.

«Кто-то может открыть для себя сферу мероприятий, вести свадьбы и другие праздники. Они прекрасно понимают, как продвигать себя. У них есть хороший опыт работы на камеру, участия в публичных мероприятиях, дискуссиях, дебатах. Из некоторых могут получиться вполне себе успешные бизнесмены», — полагает эксперт.

Несмотря на столь обнадеживающий прогноз Андрея Зберовского, бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев предрекает «домочадцам» совсем другое будущее, и оно не очень радужное.