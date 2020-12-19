Топ-5 заброшенных мест в Курске

Корреспондент ФАН составил топ-5 самых популярных заброшенных мест в Курске и области, которые посещают не только куряне, но и туристы из других городов.

1. Заброшенные «Бани № 4»

Заброшенные бани находятся рядом с заводом «Аккумулятор». Яркая черепичная крыша на фоне окружающей густой зелени придает этому месту «страшную» эстетику.

Как отмечают местные «сталкеры», бани по сей день находятся в неплохом состоянии.

2. Поддомное убежище № 1

Бомбоубежище под жилыми домами, двором и автостоянкой давно приглянулось любителям мистических пустот.

Известно, что в убежище смогут уместиться более 120 человек. В нем есть свет, гермодвери, гермофорточки в вентиляционную шахту.

Залазчики утверждают, что внутри бомбоубежища в некоторых местах включен свет, а судя по найденным разбросанным поддонам, оно затапливалось. Ремонтные и реставрационные работы не проводились.

3. Пионерский лагерь «Родничок»

У пионерского лагеря «Родничок» большая история: он был переформирован в военную часть № 6699, а из-за передислокации на его территории стали проходить тренировки спецназа СОБР, которые прекратились в 2010 году.

Раньше в зданиях, которые находились на территории пионерлагеря, хранились редкие противогазы, различные военные шлемы, респираторы, противогазовые шлем-маски, большое количество советской атрибутики и плакатов.

«Родничок» состоит из нескольких лагерных корпусов, столовой, административного здания и пустой сторожки. За его территорией приглядывают местные жители и периодически приезжают с проверкой сотрудники полиции.

4. Заводской дом культуры

Заводской дом культуры является одним из курских промышленных предприятий, который получил статус «заброшенный» в 2015 году. В здании установлены датчики сигнализации.

Внутри дворца находится кинотеатр, сцена, залы для проведения торжественных, спортивных, музыкальных и хореографических мероприятий.

«Сталкеры» рассказывают, что этот дом хранит в себе тайну — подземное бомбоубежище.

5. Производство «Лавсан» завода «Курскхимволокно»

Это предприятие считается самым первым в СССР предприятием по производству полиэфирного волокна «лавсан». Завод был построен в начале 1960-х годов.

Работа предприятия было приостановлена в 2005 году. Теперь на его территории стоит заброшенное оборудование немецкого и итальянского производства. Здание находится в критическом состоянии и нуждается в ремонте.

За порядком заброшенного производства «Лавсан» тщательно следит охрана.