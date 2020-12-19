Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Самые известные случаи сексуальных домогательств на работе

Самые известные случаи сексуальных домогательств на работе

Проблема сексуальных домогательств на рабочем месте активно распространяется по миру: сексуальное домогательство по отношению к сотрудникам перестало быть редкостью, а выплаты жертвам иногда доходят до рекордных сумм. Так, например, крупные организации Соединенных Штатов в среднем тратят около 2 млрд долларов в год на страхование от исков за неподобающие действия сотрудников. ФАН рассказывает о самых громких и известных случаях сексуальных домогательств в профессиональной деятельности.

Харви Вайнштейн и его музы

Пожалуй, одно из самых громких дел на почве сексуального домогательства за последние годы. Небывалый успех знаменитого продюсера и магната Харви Вайнштейна испарился в один момент. На протяжении всей своей карьеры, а это более 30 лет, домогался до актрис, с которыми работал на съемочной площадке. Возникает вопрос: почему они молчали? Все просто — самоуверенный кинопродюсер либо предлагал девушкам хорошие гонорары за молчание, либо запугивал уничтожением их карьеры.

После шокирующего расследования The New York Times именитые актрисы, наконец, перестали бояться и одна за другой признались в домогательствах со стороны их бывшего коллеги. Например, Анджелина Джоли рассказывала, что однажды у нее был плохой опыт работы с Вайнштейном, после чего она обрубила с ним все связи, не желая больше принимать участия в его проектах. Гвинет Пэлтроу также рассказала о недостойном поведении продюсера. Вайнштейн утвердил еще юную девушку на главную роль, а потом обманом привел ее в гостиничный номер и предложил свои интим-услуги. Вмешался в конфликт тогда еще бойфренд Гвинет — Брэд Питт, после этого Вайнштейн начал осыпать Пэлтроу угрозами о крахе ее карьеры.

Одна из самых известных жертв продюсера — звезда «Зачарованных» Роуз МакГоун задолго до публикации начала противостоять продюсеру. Например, актриса вела активную деятельность в защиту пострадавших от харассмента женщин. МакГоун пошла дальше, кроме всего прочего, она обвинила коллег-мужчин, например, Мэтта Дэймона, Рассела Кроу и Бена Аффлека в сокрытии фактов. По ее мнению, они знали о проделках продюсера, но молчали. В суд на похотливого «грозу Голливуда» подавали многие актрисы, в том числе и по статье изнасилования. Согласно приговору верховного суда штата Нью-Йорк, Вайнштейна лишили свободы на 23 года. Сократят ли срок — большая загадка.

Самые известные случаи сексуальных домогательств на работе

Позор Майкрософт

Чуть больше года назад общественность всколыхнули новости о сексуальных домогательствах в одной из самых известных крупнейших компаний — Майкрософте, основателем которой является сам Билл Гейтс. Сотрудницы знаменитой организации заявили сексизме и дискриминации в компании, а также признались в сексуальных домогательствах на рабочем месте и в рабочее время. Об этом они рассказали в серии внутренних электронных писем объемом чуть менее ста страниц. История началась, когда одна из сотрудниц Майкрософта попросила у своих коллег советы по поводу продвижения по службе, тогда женщины поделились с ней своими личными переживаниями.

Отмечается, что противоправные действия совершали в основном работники компаний-партнеров Майкрософта. Одна из девушек признавалась, что ей даже угрожали расправой за отказ заняться сексом. Она обратилась в HR-отдел Майкрософта, но ее прошение не рассмотрели. Всего в компании насчитывается около 250 случаев харассмента. Некоторые разбирательства продолжаются до сих пор.

Бен Аффлек

Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек здесь тоже отличился. Вскоре после того, как Аффлек публично выступил с критикой в адрес продюсера Харви Вайнштейна, Forbes написал и о его похождениях. В материале утверждалось, что самого Аффлека обвинили в сексуальном домогательстве по отношению к своей коллеге по съемочной площадке — актрисе Хилари Бертон. Бен неподобающе вел себя с Хиллари в далеком 2003 году. Бертон писала на своей страничке в Twitter, что Аффлек посмел схватить ее за грудь. Бен, в свою очередь извинился, и через неделю отправился в реабилитационный центр для борьбы с алкоголизмом.

Самые известные случаи сексуальных домогательств на работе

Грязная журналистика

Известный журналист, знаменитый экс-телеведущий канала Fox News Билл О’Райли лишился любимой работы и потерял народную любовь США благодаря громкому секс-скандалу. Журналисты The New York Times опубликовали разоблачительную статью о «полномочиях» О’Райли, после чего несколько сотрудниц телеканала обвинили звезду эфира в домогательствах. Сообщается, что боссы СМИ знали о происходящем, но не решались снять оступившегося сотрудника из-за боязни потерять огромные рейтинги. Когда запахло жареным, они все-таки решили его убрать. Сам Билл своей вины так и не признал.

В ноябре 2017 года обвинению в домогательствах подвергся еще один известных американский журналист Мэтт Лауэр — ведущий одной из программ на телеканале NBC. Коллега обвинила Лауэра в сексуальных домогательствах. Глава NBC Эндрю Лак признался, что за двадцатилетнюю карьеру Лауэра это была его первая жалоба подобного рода, но заметил, что, возможно, имели место быть и другие инциденты.

Женское домогательство

Бывает и такое — женщина домогается мужчины, и не просто женщина, а знаменитая певица. Бывший телохранитель известной американской поп-дивы Мэрайи Кэри обвинил знаменитость в сексуальных домогательствах в отношении него. Мужчина даже хотел подать на нее в суд. Актриса пыталась спровоцировать личного сотрудника и неоднократно появлялась перед ним в непристойном виде — «прозрачном неглиже».

Морган Фриман

Легендарный чернокожий актер Морган Фриман, казалось бы, спокойный и невозмутимый, пример настоящего мужчины, в последние годы неоднократно мелькает в скандальных сводках. В 2018 году Фримана обвинили в приставаниях сразу восемь женщин, с которыми он заигрывал на съемочной площадке. По словам одной из актрис, Фриман оказывал ей «знаки внимания» в 2015 году во время рабочего процесса, позволяя себе вольности в виде задирания юбки и непристойных вопросов о нижнем белье. Другая актриса призналась в сексуальных домогательствах звезды Голливуда во время съемок культового фильма «Иллюзия обмана» в 2012 году. Сам Фриман открещиваться от обвинений не стал, принеся публичные извинения всем, кто «чувствовал себя некомфортно» рядом с ним.

Самые известные случаи сексуальных домогательств на работе

Disney — совсем не мультики

Основателю Pixar и главе анимационного подразделения Disney Джону Лассетеру в 2019 году пришлось оставить работу в медиакорпорации из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах в отношении сотрудниц. В интервью The Times девять экс-работниц Pixar признались в том, что в компании была создана сексистская атмосфера, в которой женщинам было тяжело строить свою карьеру. Также, по словам женщин, мужской коллектив во главе с Лассетером позволял себе неуместные прикосновения и объятия. Джон в итоге признал все обвинения и принес извинения за «совершенные ошибки».

На нет и суда нет

Летом 2020 года в США произошел громкий сексуальный скандал. Так государственная судебная контрольная служба страны запретила вести профессиональную деятельность судье Джеффри Джонсону по причине систематических сексуальных домогательств к коллегам, адвокатам и сотрудникам суда, где он работал. От противоправных действий американского судьи пострадали 17 женщин. В судебной службе признались, что «модель поведения Джонсона подорвала доверие общественности к судебной системе». Одна из коллег непутевого мужчины, призналась, что ей приходилось работать с ним бок о бок и терпеть сексуальные преследования на протяжении девяти лет.

Самые известные случаи сексуальных домогательств на работе

Анастасия Волочкова

Попала в этот список и история единственной россиянки в подборке — Анастасии Волочковой. На фоне скандала с продюсером Харви Вайнштейна экс-балерина Большого театра признавалась, что за свою профессиональную деятельность ей пришлось столкнуться с непристойными предложениями далеко не единожды. По словам Волочковой, во время работы до нее домогался «большой человек» из Большого театра. Она отметила, что ей предложили головокружительную карьеру в обмен на «личные взаимоотношения», а также угрожали невыплатой зарплаты в случае отказа. Имя мужчины светская львица раскрывать не стала.

Самые известные случаи сексуальных домогательств на работе

Ранее Федеральное агентство новостей писало об отстранении телеведущего «Дождя» Павла Лобкова. Отметим, что телеканал не называет причину отстранения, но, по информации в СМИ, причиной может быть скандал с домогательствами. Руководство отказалось называть причину. В комментарии ФАН журналист и телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что Лобкова могли убрать из эфира совершенно по разным причинам. Об отстранении Лобкова от эфира на «говняном» «Дожде» высказался также журналист Антон Красовский.

Новости партнеров