Самые известные случаи сексуальных домогательств на работе

Проблема сексуальных домогательств на рабочем месте активно распространяется по миру: сексуальное домогательство по отношению к сотрудникам перестало быть редкостью, а выплаты жертвам иногда доходят до рекордных сумм. Так, например, крупные организации Соединенных Штатов в среднем тратят около 2 млрд долларов в год на страхование от исков за неподобающие действия сотрудников. ФАН рассказывает о самых громких и известных случаях сексуальных домогательств в профессиональной деятельности.

Харви Вайнштейн и его музы

Пожалуй, одно из самых громких дел на почве сексуального домогательства за последние годы. Небывалый успех знаменитого продюсера и магната Харви Вайнштейна испарился в один момент. На протяжении всей своей карьеры, а это более 30 лет, домогался до актрис, с которыми работал на съемочной площадке. Возникает вопрос: почему они молчали? Все просто — самоуверенный кинопродюсер либо предлагал девушкам хорошие гонорары за молчание, либо запугивал уничтожением их карьеры.

После шокирующего расследования The New York Times именитые актрисы, наконец, перестали бояться и одна за другой признались в домогательствах со стороны их бывшего коллеги. Например, Анджелина Джоли рассказывала, что однажды у нее был плохой опыт работы с Вайнштейном, после чего она обрубила с ним все связи, не желая больше принимать участия в его проектах. Гвинет Пэлтроу также рассказала о недостойном поведении продюсера. Вайнштейн утвердил еще юную девушку на главную роль, а потом обманом привел ее в гостиничный номер и предложил свои интим-услуги. Вмешался в конфликт тогда еще бойфренд Гвинет — Брэд Питт, после этого Вайнштейн начал осыпать Пэлтроу угрозами о крахе ее карьеры.

Одна из самых известных жертв продюсера — звезда «Зачарованных» Роуз МакГоун задолго до публикации начала противостоять продюсеру. Например, актриса вела активную деятельность в защиту пострадавших от харассмента женщин. МакГоун пошла дальше, кроме всего прочего, она обвинила коллег-мужчин, например, Мэтта Дэймона, Рассела Кроу и Бена Аффлека в сокрытии фактов. По ее мнению, они знали о проделках продюсера, но молчали. В суд на похотливого «грозу Голливуда» подавали многие актрисы, в том числе и по статье изнасилования. Согласно приговору верховного суда штата Нью-Йорк, Вайнштейна лишили свободы на 23 года. Сократят ли срок — большая загадка.

Позор Майкрософт

Чуть больше года назад общественность всколыхнули новости о сексуальных домогательствах в одной из самых известных крупнейших компаний — Майкрософте, основателем которой является сам Билл Гейтс. Сотрудницы знаменитой организации заявили сексизме и дискриминации в компании, а также признались в сексуальных домогательствах на рабочем месте и в рабочее время. Об этом они рассказали в серии внутренних электронных писем объемом чуть менее ста страниц. История началась, когда одна из сотрудниц Майкрософта попросила у своих коллег советы по поводу продвижения по службе, тогда женщины поделились с ней своими личными переживаниями.

Отмечается, что противоправные действия совершали в основном работники компаний-партнеров Майкрософта. Одна из девушек признавалась, что ей даже угрожали расправой за отказ заняться сексом. Она обратилась в HR-отдел Майкрософта, но ее прошение не рассмотрели. Всего в компании насчитывается около 250 случаев харассмента. Некоторые разбирательства продолжаются до сих пор.

Бен Аффлек

Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек здесь тоже отличился. Вскоре после того, как Аффлек публично выступил с критикой в адрес продюсера Харви Вайнштейна, Forbes написал и о его похождениях. В материале утверждалось, что самого Аффлека обвинили в сексуальном домогательстве по отношению к своей коллеге по съемочной площадке — актрисе Хилари Бертон. Бен неподобающе вел себя с Хиллари в далеком 2003 году. Бертон писала на своей страничке в Twitter, что Аффлек посмел схватить ее за грудь. Бен, в свою очередь извинился, и через неделю отправился в реабилитационный центр для борьбы с алкоголизмом.

Грязная журналистика

Известный журналист, знаменитый экс-телеведущий канала Fox News Билл О’Райли лишился любимой работы и потерял народную любовь США благодаря громкому секс-скандалу. Журналисты The New York Times опубликовали разоблачительную статью о «полномочиях» О’Райли, после чего несколько сотрудниц телеканала обвинили звезду эфира в домогательствах. Сообщается, что боссы СМИ знали о происходящем, но не решались снять оступившегося сотрудника из-за боязни потерять огромные рейтинги. Когда запахло жареным, они все-таки решили его убрать. Сам Билл своей вины так и не признал.

В ноябре 2017 года обвинению в домогательствах подвергся еще один известных американский журналист Мэтт Лауэр — ведущий одной из программ на телеканале NBC. Коллега обвинила Лауэра в сексуальных домогательствах. Глава NBC Эндрю Лак признался, что за двадцатилетнюю карьеру Лауэра это была его первая жалоба подобного рода, но заметил, что, возможно, имели место быть и другие инциденты.

Женское домогательство

Бывает и такое — женщина домогается мужчины, и не просто женщина, а знаменитая певица. Бывший телохранитель известной американской поп-дивы Мэрайи Кэри обвинил знаменитость в сексуальных домогательствах в отношении него. Мужчина даже хотел подать на нее в суд. Актриса пыталась спровоцировать личного сотрудника и неоднократно появлялась перед ним в непристойном виде — «прозрачном неглиже».

Морган Фриман

Легендарный чернокожий актер Морган Фриман, казалось бы, спокойный и невозмутимый, пример настоящего мужчины, в последние годы неоднократно мелькает в скандальных сводках. В 2018 году Фримана обвинили в приставаниях сразу восемь женщин, с которыми он заигрывал на съемочной площадке. По словам одной из актрис, Фриман оказывал ей «знаки внимания» в 2015 году во время рабочего процесса, позволяя себе вольности в виде задирания юбки и непристойных вопросов о нижнем белье. Другая актриса призналась в сексуальных домогательствах звезды Голливуда во время съемок культового фильма «Иллюзия обмана» в 2012 году. Сам Фриман открещиваться от обвинений не стал, принеся публичные извинения всем, кто «чувствовал себя некомфортно» рядом с ним.

Disney — совсем не мультики

Основателю Pixar и главе анимационного подразделения Disney Джону Лассетеру в 2019 году пришлось оставить работу в медиакорпорации из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах в отношении сотрудниц. В интервью The Times девять экс-работниц Pixar признались в том, что в компании была создана сексистская атмосфера, в которой женщинам было тяжело строить свою карьеру. Также, по словам женщин, мужской коллектив во главе с Лассетером позволял себе неуместные прикосновения и объятия. Джон в итоге признал все обвинения и принес извинения за «совершенные ошибки».

На нет и суда нет

Летом 2020 года в США произошел громкий сексуальный скандал. Так государственная судебная контрольная служба страны запретила вести профессиональную деятельность судье Джеффри Джонсону по причине систематических сексуальных домогательств к коллегам, адвокатам и сотрудникам суда, где он работал. От противоправных действий американского судьи пострадали 17 женщин. В судебной службе признались, что «модель поведения Джонсона подорвала доверие общественности к судебной системе». Одна из коллег непутевого мужчины, призналась, что ей приходилось работать с ним бок о бок и терпеть сексуальные преследования на протяжении девяти лет.

Анастасия Волочкова

Попала в этот список и история единственной россиянки в подборке — Анастасии Волочковой. На фоне скандала с продюсером Харви Вайнштейна экс-балерина Большого театра признавалась, что за свою профессиональную деятельность ей пришлось столкнуться с непристойными предложениями далеко не единожды. По словам Волочковой, во время работы до нее домогался «большой человек» из Большого театра. Она отметила, что ей предложили головокружительную карьеру в обмен на «личные взаимоотношения», а также угрожали невыплатой зарплаты в случае отказа. Имя мужчины светская львица раскрывать не стала.

Ранее Федеральное агентство новостей писало об отстранении телеведущего «Дождя» Павла Лобкова. Отметим, что телеканал не называет причину отстранения, но, по информации в СМИ, причиной может быть скандал с домогательствами. Руководство отказалось называть причину. В комментарии ФАН журналист и телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что Лобкова могли убрать из эфира совершенно по разным причинам. Об отстранении Лобкова от эфира на «говняном» «Дожде» высказался также журналист Антон Красовский.