Погребинский: Трамп может рассорить Украину с Байденом

В случае прихода Джо Байдена к власти в США американо-украинские отношения неминуемо изменятся и будут выстраиваться «с чистого листа». Каким будет вектор их развития пока сказать сложно, поскольку все будет зависеть от внутренней повестки в Вашингтоне. Об этом рассказал известный украинский политолог, глава киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, изменение международных отношений находятся в прямой зависимости от действий команды действующего президента США Дональда Трампа. Если быть точнее — от того, насколько активно республиканцы станут раскручивать скандальную тему украинской коррупции семьи Байдена.

«Если она окажется в повестке и будет долбить Байдена, то ему будет не с руки как-то задабривать Украину», — отметил эксперт.

Погребинский пояснил, что это может выглядеть так, будто новый глава США пытается купить лояльность Киева, который в качестве ответной услуги не станет расследовать «неудобные» дела с его участием. Между тем, ситуация может повернуться и прямо противоположным образом. Его слова приводит издание Украина.ру.

Политолог уверен, что многое будет зависеть и от выбора кандидатуры спецпредставителя, который будет заниматься темой Украины. Так ранее были обнародованы данные, что им может стать Тони Блинкен, правнук эмигрировавшего из Киева в Нью-Йорк литератора Меира Блинкина. Этот политик примечателен антироссийскими настроениями, что будет согласовываться с курсом украинской правящей элиты. Тем не менее, считает Погребинский, данные взгляды не отменяют того факта, что он является «типичным бюрократом», который не отступит от плана, разработанного командой Байдена.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, по результату голосования коллегии выборщиков большинство из них отдало предпочтение Байдену. Несмотря на это Трамп пока не собирается сдаваться и оспаривает результаты выборов, поскольку не решен еще вопрос с ошибками в подсчете голосов нескольких штатов. Ранее стало известно, что в работе машин для подсчета бюллетеней имели место ошибки, что подтвердила судебная экспертиза. В том случае если эта информация подтвердится и будут организованы повторные выборы, действующий президент США может сохранить свою должность еще на 4 года.