Президент Гвинеи пообещал Ливии помощь в разрешении кризиса



Конакри, 19 декабря. Президент Гвинеи Альфа Конде провел рабочую встречу с главой Палаты представителей Ливии Агилой Салехом в столице республики.

Издание Al Wasat сообщает, что стороны обсудили ряд важных тем по расширению сотрудничества между двумя государствами, в частности, в политической, экономической и социальной сферах.

Во время беседы гвинейский лидер выразил приверженность мирному урегулированию ситуации в североафриканской стране. Альфа Конде уточнил, что готов активизировать все силы для разрешения кризиса в регионе.

«Необходимо найти пути и средства, которые помогут положить конец насилию в Ливии», — заявил президент республики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель Палаты представителей Агила Салех прибыл в столицу Гвинеи с двухдневным визитом. Первым делом он поздравил Альфу Конде с победой на выборах и переизбранием на третий срок.