Нефтяная компания Ливии открыла распределительный центр газовых баллонов 

Зувара, 19 декабря. Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила об открытии магазина по продаже газовых баллонов на западе Ливии.

В официальном Facebook-аккаунте компания сообщила, что первая партия из 300 емкостей с голубым топливом уже доставлена на склад распределительного центра №72.

Сотрудники ННК считают, что работа магазина по продаже заправленных баллонов поможет частично покрыть запросы жителей Зувары на газ.

В компании также добавили, что намерены пресекать скупку емкостей с голубым топливом в одни руки с целью последующей перепродажи по завышенной цене.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийская Sirte Oil Company запустила добычу газа на скважине в Аль-Истикляль. Это поможет стране выйти из экономического кризиса.