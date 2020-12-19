Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Нефтяная компания Ливии открыла распределительный центр газовых баллонов 

Нефтяная компания Ливии открыла распределительный центр газовых баллонов 

Зувара, 19 декабря. Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила об открытии магазина по продаже газовых баллонов на западе Ливии.

В официальном Facebook-аккаунте компания сообщила, что первая партия из 300 емкостей с голубым топливом уже доставлена на склад распределительного центра №72.

Сотрудники ННК считают, что работа магазина по продаже заправленных баллонов поможет частично покрыть запросы жителей Зувары на газ.

В компании также добавили, что намерены пресекать скупку емкостей с голубым топливом в одни руки с целью последующей перепродажи по завышенной цене.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийская Sirte Oil Company запустила добычу газа на скважине в Аль-Истикляль. Это поможет стране выйти из экономического кризиса.

Новости партнеров