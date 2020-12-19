Солнцев считает, что после закрытия «Дома-2» участников ждет забвение и безденежье

Новость о закрытии телепроекта «Дом-2» потрясла блогеров, телезрителей и самих участников. Видимо, их звездный час подошел к концу. Экс-участник телестройки, блогер Рустам Солнцев считает, что нынешних «домочадцев» после закрытия проекта ждет не самое радостное будущее.

Шоумен вспомнил, с какими проблемами ему пришлось столкнуться, когда он покинул периметр. Несмотря на узнаваемость и яркий образ, звезда телепроекта столкнулся с безденежьем. Он признался, что даже подрабатывал в ресторане.

«Казалось, будто меня знает каждый, из-за этого было одновременно и легко, и тяжело. Мне приходилось петь за 8 тыс. рублей в каком-то ресторане. При том что я вышел очень большой звездой из «Дома-2», — вспоминает Солнцев.

По мнению эпатажного ведущего, нынешним участникам реалити хочется узнаваемости и, конечно, монетизации. Но им это не грозит, как утверждает Рустам, для этого нужно быть кем-то.

«Многие из них ничего из себя не представляют. Кто они? Проститутки и тупые качки. Но им кажется, они любимцы всей страны. Нет. Это не так. Любимцами всей страны были мы. А те, кто сейчас на «Доме-2», — неизвестно кто!» — говорит блогер.

Рустам Солнцев обратил внимание также на тех участников, кто уже находится за периметром (речь о жизни вне проекта. — Прим. ФАН). По его мнению, такая же судьба ждет каждого нынешнего «домочадца».

«С некоторыми бывшими участниками мы встречаемся, общаемся. Но скажите мне, где они? Что с ними произошло? Ничего. Вся жизнь в соцсетях — только и всего. Конечно, я желаю им развиваться, но не уверен, что там может быть что-то выдающееся», — подытожил Солнцев.

Ранее многолетний участник скандально известного, теперь уже закрывающегося российского проекта «Дом-2» Андрей Черкасов в своем Instagram-аккаунте намекнул, что телестройка может перекочевать с канала ТНТ на «Культуру».