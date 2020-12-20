Экстрасенс посоветовала новой возлюбленной Аршавина обратиться за помощью

Неделю назад в Сети появились слухи о новой избраннице Андрея Аршавина — девушке из Новосибирска Татьяне Козырновой. Пара была замечена в ресторане, они обнимались и обменивались нежными взглядами.

Какие перспективы у возлюбленных, будет ли экс-полузащитник команды «Зенита» счастлив с новой пассией, ФАН узнал у экстрасенса, таролога Элены Гамаюн.

«У Аршавина по визитной карточке одиннадцатый код и в точке души — семерка. Это очень целеустремленные люди, они победители, им важно ставить цели и идти к ним. Это свойство его души — как в любви, так и в карьере», — объясняет экстрасенс.

По мнению Гамаюн, такие цифры свойственны спортсменам.

«В секторе любви у него стоят три цифры — 15, 5 и 20. По пятнадцатому аркану такая карта называется картой дьявола — искушение, деньги и секс», — рассказала собеседница ФАН.

Как объясняет таролог, девушки его привлекают именно на этой стадии, потом ему становится неинтересно. Девушка обязательно должна привлекать его в сексуальном плане, ей необходимо быть раскрепощенной, знать разнообразные эротические игры.

«Удрученная проблемами женщина может потерять у него интерес. Пока она его вдохновляет, все хорошо. Как только у нее появляются проблемы в бытовом плане, заботы, дети, и если секс на этом фоне ухудшается, ему становится грустно», — пояснила экстрасенс.

Элена Гамаюн рассказала, что пятая цифра в его аркане говорит о том, что он хочет семью. У него есть в секторе любви такое желание, но все мы понимаем, что женщина не может быть всегда жизнерадостной, порхать, бесконечно заниматься сексом.

«Это скорее стадия влюбленности. Когда начнется семейная жизнь и придут проблемы, все может закончиться. А он хочет, чтобы всегда было хорошо. У него внутри противоречие: с одной стороны, он хочет семью, а с другой — не учитывает трудности, которые могут встретиться после женитьбы», — отметила эксперт.

Экстрасенс объяснила, что эти проблемы он несет из прошлой жизни, но все равно не понимает, что не бывает семьи без забот и проблем, — не может быть всегда праздник. Вот почему он постоянно расстается со своими женщинами.

«Если ты вечно беззаботная любовница в семье, тогда все продлится очень долго», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

По воду новой возлюбленной Аршавина Татьяны Козырновой: дата ее рождения 15 октября, цифра 15 — такая же, как в секторе любви экс-футболиста. Это говорит о том, что его привлекла именно энергетика девушки.

«Если бы Аршавин был никем, вряд ли бы Козырнова обратила на него внимание. Речь не о ее меркантильности, а о том, что такова ее энергетическая структура. У нее есть энергия, которая ему нравится. Сколько она сможет ее продержать, неизвестно», — пояснила экстрасенс.

Также Элена Гамаюн добавила, что октябрь, по матрице судьбы, — это колесо фортуны.

«У нее есть качество удачливости. Самое интересное, на их совмещении чисел, месяцев рождения выходит 15 аркан — искушение, деньги и секс», — рассказала эксперт.

Совместимость определенно есть, объясняет Гамаюн. Сколько она сможет удерживать его именно на этом аркане, зависит от ее сексуальной энергии и от умения справляться с негативным потоком.