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Экстрасенс посоветовала новой возлюбленной Аршавина обратиться за помощью

Экстрасенс посоветовала новой возлюбленной Аршавина обратиться за помощью

Неделю назад в Сети появились слухи о новой избраннице Андрея Аршавина — девушке из Новосибирска Татьяне Козырновой. Пара была замечена в ресторане, они обнимались и обменивались нежными взглядами.

Какие перспективы у возлюбленных, будет ли экс-полузащитник команды «Зенита» счастлив с новой пассией, ФАН узнал у экстрасенса, таролога Элены Гамаюн.

«У Аршавина по визитной карточке одиннадцатый код и в точке души — семерка. Это очень целеустремленные люди, они победители, им важно ставить цели и идти к ним. Это свойство его души — как в любви, так и в карьере», — объясняет экстрасенс.

По мнению Гамаюн, такие цифры свойственны спортсменам.

«В секторе любви у него стоят три цифры — 15, 5 и 20. По пятнадцатому аркану такая карта называется картой дьявола — искушение, деньги и секс», — рассказала собеседница ФАН.

Экстрасенс посоветовала новой возлюбленной Аршавина обратиться за помощью

Как объясняет таролог, девушки его привлекают именно на этой стадии, потом ему становится неинтересно. Девушка обязательно должна привлекать его в сексуальном плане, ей необходимо быть раскрепощенной, знать разнообразные эротические игры.

«Удрученная проблемами женщина может потерять у него интерес. Пока она его вдохновляет, все хорошо. Как только у нее появляются проблемы в бытовом плане, заботы, дети, и если секс на этом фоне ухудшается, ему становится грустно», — пояснила экстрасенс.

Элена Гамаюн рассказала, что пятая цифра в его аркане говорит о том, что он хочет семью. У него есть в секторе любви такое желание, но все мы понимаем, что женщина не может быть всегда жизнерадостной, порхать, бесконечно заниматься сексом.

«Это скорее стадия влюбленности. Когда начнется семейная жизнь и придут проблемы, все может закончиться. А он хочет, чтобы всегда было хорошо. У него внутри противоречие: с одной стороны, он хочет семью, а с другой — не учитывает трудности, которые могут встретиться после женитьбы», — отметила эксперт.

Экстрасенс посоветовала новой возлюбленной Аршавина обратиться за помощью

Экстрасенс объяснила, что эти проблемы он несет из прошлой жизни, но все равно не понимает, что не бывает семьи без забот и проблем, — не может быть всегда праздник. Вот почему он постоянно расстается со своими женщинами.

«Если ты вечно беззаботная любовница в семье, тогда все продлится очень долго», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

По воду новой возлюбленной Аршавина Татьяны Козырновой: дата ее рождения 15 октября, цифра 15 — такая же, как в секторе любви экс-футболиста. Это говорит о том, что его привлекла именно энергетика девушки.

«Если бы Аршавин был никем, вряд ли бы Козырнова обратила на него внимание. Речь не о ее меркантильности, а о том, что такова ее энергетическая структура. У нее есть энергия, которая ему нравится. Сколько она сможет ее продержать, неизвестно», — пояснила экстрасенс.

Также Элена Гамаюн добавила, что октябрь, по матрице судьбы, — это колесо фортуны.

«У нее есть качество удачливости. Самое интересное, на их совмещении чисел, месяцев рождения выходит 15 аркан — искушение, деньги и секс», — рассказала эксперт.

Совместимость определенно есть, объясняет Гамаюн. Сколько она сможет удерживать его именно на этом аркане, зависит от ее сексуальной энергии и от умения справляться с негативным потоком.

«Когда на человека идет большой поток негатива, это забирает много сил и может привести к болезни. Поэтому я бы посоветовала ей срочно обратиться к парапсихологу или экстрасенсу, который поможет ей поставить защиту от негативных посылок», — резюмировала таролог.

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