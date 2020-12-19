Президентство Джо Байдена может повлечь за собой экономический крах США и социальную революцию. Все это может произойти потому, что его уже давно «купил» Китай. Такого мнения придерживается эксперт издания Contra Magazin Ева Мария Гризе.

Политик неминуемо принесет в Белый дом большие внутриполитические перемены, результатом которых окажется неминуемое снижение давления на Пекин, вторжение которого в американские институты и правительственные органы не остановить. Дело в том. Что семья Байдена на протяжении длительного периода ведет дела в Китае, сотрудничает с местными бизнесменами, имеющими связи в правительстве и спецслужбах.

Сын кандидата в президенты США Хантер Байден еще в 2017 году принимал участие в закупке в КНР крупной партии сжиженного природного газа на сумму не менее 40 миллионов долларов. Авторы издания предполагают, что при его отце Вашингтон попадет в «рабство» Пекина.

Американские демократы игнорируют такого рода факты и пытаются перекрыть информацию о них заявлениями о якобы имевших место связях их противника Дональда Трампа с Россией.

Издание Contra Magazin предполагает, что в будущем Америка под давлением Китая станет социалистическим государством, чему способствуют разногласия между республиканской и демократической партиями страны.

Гризе убеждена, что Байден сейчас является самой большой угрозой для Соединенных Штатов.

«Он виноват в государственной измене и его место не в кресле президента, а камере тюрьмы Гуантанамо», — заключила Гризе.

По мнению журналистки, остановить его сможет только пока еще действующий президент Дональд Трамп со своими сторонниками.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось о том, что по результатам последней судебной экспертизы в США были обнаружены серьезные ошибки в работе машин для подсчета бюллетеней Dominion. Из-за этого большое количество бюллетеней были учтены не за того кандидата. Теперь сторонники действующего президента через суд пытаются добиться справедливого пересчета голосов.