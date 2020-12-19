Что на самом деле происходит в Зоне 51

Dreamland, Watertown, Groom Lake, Homey Airport, the Site, Paradise Ranch. Все это — названия самого загадочного летно-испытательного комплекса, расположенного в отдаленном высокогорном пустынном районе Южной Невады. Миру он наиболее известен как Зона 51, о которой так часто упоминают в фильмах о пришельцах. Telegram-канал «Крылья войны» расскажет о деятельности самого загадочного места на планете.

Как устроена Зона 51

Зона 51 находится в 133 км к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу соленого озера Грум-Лейк. Она относится к Испытательному и тренировочному полигону Неллис Центра боевого применения ВВС США и занимает площадь в 11700 км2. Воздушное пространство полигона Неллис используется для проведения учений Red Flag и ему подобных, в которых отрабатываются различные сценарии и методы ведения воздушного боя. Именно поэтому небо над этим полигоном закрыто для полетов гражданской авиации.

На юге от авиабазы находится испытательный полигон Невады площадью 3496 км2. С 1951 по 1992 год высохшее дно озера Юкка-Флэт было местом проведения 100 наземных испытаний ядерного оружия.

В целом, Зона 51 — это давнее обозначение одного из многих земельных участков, на которые была разделена здешняя территория еще до основания авиабазы. Первоначально тут находились пастбища для крупного рогатого скота, а также добывалось серебро.

В начале 1955 года 51 участок приобрели ВВС США и основали здесь авиабазу Уотертаун-Стрип. Это место было выбрано главным летчиком-испытателем Lockheed Тони Левье как наиболее подходящее для реализации проекта ЦРУ «Акватон». Результатом этого проекта стал американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2, разработанный конструктором Кларенсом «Келли» Джонсоном и его командой. Сегодня база находится в ведении отряда летно-испытательного центра ВВС США, со штаб-квартирой на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

На полигоне Неллис есть несколько других крупных военных объектов, в том числе авиабаза Крич, где базируется большое количество разведывательно-ударных БЛА MQ-9A Reaper. На северо-западе находится тестовый полигон Тонопа, который очень хорошо скрыт от посторонних. Он имеет длинную взлетно-посадочную полосу, ангары и прочие постройки военного назначения. В 1980-х годах здесь базировались эскадрильи ВВС США, состоящие из малозаметных ударных самолетов Lockheed F-117 Knighthawks. Несколько единиц эксплуатируется на полигоне Тонопа и сегодня.

2 F-117A Nighthawks Flying Over The Tonopah Test Range 12 Years After Retirement - 6/10/20 pic.twitter.com/CPwpFUKCrM — Matthew McRae (@wcafterburner) June 11, 2020

К юго-западу от Тонопа находится учебно-боевой полигон Толича Пик, предназначенный для тестирования бортовых систем радиоэлектронной борьбы и обучения летного состава противостоянию такого рода угрозам. Существуют также другие действующие и имитационные комплексы противодействия. Военно-воздушные силы эксплуатируют различные мобильные системы, которые могут быть привлечены для проведения крупных учений.

По всему полигону разбросаны разнообразные наземные цели для стрельбы боевыми и имитационными боеприпасами, в том числе несколько полномасштабных аэродромов с ангарами и зданиями, самолетами и транспортными средствами. На территории есть три взлетно-посадочные полосы, способные принять C-130, C-17A и другие самолеты. Вся эта инфраструктура используется для разнообразных тренировок и обучения летчиков навыкам выживания в воздушном бою, которые являются основными элементами большинства учений Red Flag.

Человек без необходимых пропусков может максимально приблизиться к периметру Зоны 51 за 21 км от базы. Единственная дорога с востока, ведет к сторожевому посту, который находится под наблюдением. Восточная граница базы проходит с севера на юг по другую сторону горного хребта и, хотя она не огорожена, контролируется охраной, камерами и наземными датчиками.

Рабочие попадают на базу тремя способами: на автобусах по Грум-Лейк-Роуд с Востока, по шоссе Меркурий и самолетами авиакомпании JANET с авиапарком из шести немаркированных Boeing 737 и Beechcraft King Air. Компания базируется у специального терминала в Лас-Вегасе или на авиабазах Эдвардс, Палмдейл, Чайна Лейк и Пойнт Мугу.

Многие из рабочих живут в Лас-Вегасе, прилетают на работу в понедельник и улетают домой в пятницу. Некоторые крупные оборонные компании и несколько исследовательских институтов, имеют на базе испытательные и опытно-конструкторские центры.

В ангарах и административных зданиях мало окон и сотрудники мало осведомлены о том, что происходит за пределами их непосредственных рабочих мест. Таким образом соблюдается секретность базы, ведь никто из служащих не может ничего толком рассказать, даже если бы они захотели.

Помимо наземных патрулей, охраняющих границы базы, на боевом дежурстве находятся около шести истребителей F-16C/D. Также на базе есть четыре вертолета HH-60U Ghost Hawk, которые применяются для поисково-спасательных работ и обеспечения безопасности.

Разработка летательных аппаратов в Зоне 51

После основания базы, первый самолет-разведчик U-2 был доставлен с аэродрома Бербанк из пригорода Лос-Анджелеса. Его прототипы потерпели несколько аварий по причине недоработок, но программа продолжалась, во многом благодаря крупному военному бюджету. В годы холодной войны Соединенные Штаты опасались сотен советских бомбардировщиков и ракет, поэтому щедро финансировали работы над U-2.

Американцам было необходимо получить визуальное подтверждение возможной мощи СССР. Разведывательные данные удавалось безнаказанно собирать в течении четырех лет. В 1960 году U-2, которым управлял Фрэнсис Гэри Пауэрс, был сбит ЗРК С-75 над территорией Советского Союза.

После этого была запущена новая программа по созданию более совершенного, незаметного и трудноуязвимого самолета. Компании Lockheed и Convair получили контракты на эту разработку. Согласно концепции, самолет должен был летать на высоте более 24 км со сверхзвуковой скоростью.

Проект «Архангел» от Lockheed был выбран для дальнейших работ, оставив проект «Кингфиш» от компании Convair позади. Кульминацией разработки стал самолет, получивший лаконичное название A-12. Конструкторы добились достижения скорости свыше 3000 км/ч. А-12, как и U-2, производился в Бербанке. Из-за секретности программы прототипы самолета перевозили в Зону 51 на грузовиках в закрытых деревянных ящиках.

Самолет совершил свой первый полет в апреле 1962 года, всего через три года после того, как проект был выбран для разработки. Всего построили 13 высотных разведчиков А-12 и две модификации под названием М-21, предназначенные для транспортировки и запуска беспилотника Lockheed D-21 Mach 3.

Помимо этих самолетов были построены еще три экспериментальных YF-12A с радаром управления огнем AN/ASG-18, установленным в переделанной носовой части. Также были произведены небольшие изменения в фонаре кабины, добавлены оружейные отсеки для размещения четырех ракет класса «воздух-воздух» AIM-47 и место для оператора систем вооружения. Впоследствии два из трех YF-12A служили в качестве исследовательских самолетов НАСА до 1979 года. А сам радар и ракетные системы стали основой для AN/AWG-9 и AIM-54 Phoenix AAM, которыми оснащается перехватчик ВМС США F-14 Tomcat.

В рамках разработки A-12 в северной части базы построили комплексный радар. Масштабные модели самолетов можно было установить на мачте и поворачивать по тангажу, рысканию и крену таким образом, чтобы можно было точно измерять отражения от радаров различного типа.

А-12 и М-21 базировались в Зоне 51 в течение своей недолгой карьеры, за исключением 13-месячного нахождения этих самолетов на авиабазе в Японии. Самолет создавался для разведки над территориями СССР и Кубы, однако никогда таких миссий не выполнял. Лишь в мае 1967 года пять самолетов совершили 29 полетов над Северным Вьетнамом и Северной Кореей в рамках операции «Blackshield».

В 1968 году этот проект был закрыт в пользу нового стратегического высотного самолета-разведчика Lockheed SR-71 Blackbird, созданного на базе A-12.

В 1967 году в Зоне 51 проводились программы тестирования и оценки возможностей советских боевых самолетов, которые ВВС США смогли получить с помощью Израиля. В этих программах, получивших название «Have Drill» и «Have Donut», были исследованы самолеты МиГ-17 и МиГ-21. Они вошли в состав ВВС под обозначениями YF-113A и YF-110. Позднее, в рамках программы «Constant Peg», к ним присоединился МиГ-23БН под обозначением YF-113B/C.

В конце 1970-х годов началась разработка самолетов с конструкцией, основанной на стелс-технологии — комплексе способов, позволяющих сделать боевой самолет менее заметным для различных типов радаров. Первым стал F-117A Nighthawk. Его создание велось в условиях строжайшей секретности в рамках проекта под названием «Have Blue».

Прототип, получивший прозвище «Hopeless Diamond» из-за своей ограненной формы, совершил первый полет в Зоне 51 в декабре 1977 года. Первый серийный самолет был поставлен ВВС США в 1982 году. Существование F-117 было окончательно раскрыто после того, как самолет был использован в военной операции. На войне в Персидском заливе он успешно применялся против системы ПВО Багдада и для других целей.

Позже компания Northrop разработала экспериментальный самолет Tacit Blue, получивший нелестное название «Летающая ванна» или «Кит». Он налетал 230 часов за три года и ушел на пенсию.

Единственный самолет Tacit Blue был рассекречен в 1996 году и выставлен в музее ВВС США в Дейтоне, штат Огайо. Он стал основой для проекта «бомбардировщика-невидимки» B-2 Spirit.

Day 7 answer - The Northropp Tacit Blue. A stealth technology development aircraft. Only one was built and now retired since 1985. pic.twitter.com/sjf5LHzV2A — Get Into Flying (@GetIntoFlying) September 30, 2016

Еще один проект, который должен был выполнить испытательный полет в Зоне 51 — это беспилотный самолет-демонстратор Bird of Prey. На нем отрабатывали системы управления и технологии производства беспилотников серии Boeing X-45.

Что там сегодня?

За последние двадцать лет Зона 51 подверглась значительному расширению и модернизации. Первая взлетно-посадочная полоса была выведена из эксплуатации, взамен построена новая, более широкая и длинная. Также созданы новые рулежные дорожки, терминал воздушных перевозок, расширенные жилые помещения и многочисленные ангары.

Существуют веские доказательства того, что секретный американский беспилотник от Northrop Grumman, под названием RQ-180, был построен и испытан в Зоне 51. Это было сделано прежде чем его переместили на авиабазу Эдвардс.

Недавнее строительство дополнительной секции ангара, к которой примыкает рулежная дорожка, указывает на наличие небольших беспилотных систем. А также их испытаний в рамках программы «Skyborg» Агентства перспективных исследовательских проектов США (DARPA).

Зона 51, как и прежде, оставляет за собой шлейф таинственности, который будоражит впечатлительных людей, обрастая все новыми легендами. Но на деле — это колыбель для самых высокотехнологичных разработок в интересах ВВС США.

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