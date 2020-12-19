Специалисты восстановят семь разрушенных мостов в Бенгази

Бенгази, 19 декабря. Муниципалитет города заключил контракт на восстановление семи мостов.

Издание Address Libya сообщает, что администрация получила разрешение на реконструкцию эстакады на улице Ахмеда Рафика аль-Махдави рядом с клубом Нуджум аль-Сабри, переправы Аль-Зриария, Железного моста по дороге в аэропорт и других.

В настоящий момент специалисты оценивают степень повреждений железобетонных конструкций. После этого они определят сроки ремонтных работ и введение в эксплуатацию.

Восстановление семи мостов в муниципалитете Бенгази проводится в рамках поручения главы Восточного правительства Абдаллы Тани. Реконструкция эстакад благоприятно скажется на жизни ливийцев в регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Палата представителей создала антикризисный комитет. Главной его задачей станет разработка альтернативного плана по урегулированию ситуации в североафриканском государстве на случай провала политического диалога под эгидой ООН в Тунисе.