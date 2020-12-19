В Дагестане братья занялись собственным производством после пяти лет в колонии

Махачкала, 19 декабря. Братья Магомед и Алиасхаб Магомедовы из Хунзахского района Дагестана восстановили работу мельницы в родном селе и занялись производством муки и урбеча — пасты из перетертых косточек различных плодов. Как выяснил ФАН, ранее они были осуждены за пособничество террористам и провели в заключении пять лет.

Как рассказал старший из братьев — Магомед, он всегда в меру своих возможностей старался помогать людям. Однажды он принял в своем доме людей, которые, как потом выяснилось, оказались членами незаконного вооруженного бандформирования.

«Я много помогал людям за свою жизнь, любил гостей, и это сыграло против меня — я принял не тех людей. Теперь стараюсь быть осторожным и более разборчивым в людях. Все ошибаются, и я не стал исключением», — рассказал Магомед.

Впоследствии братьев осудили на пять лет колонии по статье о пособничестве боевикам. После освобождения они вернулись в родное село Орота, где арендовали старую мельницу и занялись производством урбеча и муки.

Также Магомед и Алиасхаб изготавливают каменные жернова для мельниц, а младший из братьев признается, что может считаться одним из лучших мельников на Северном Кавказе.

«Не хочу себя хвалить, но могу сказать, что являюсь одним из самых лучших мельников. Могу отреставрировать мельницу, починить, если что-то сломалось», — утверждает Магомедов-младший.

Знакомые с братьями и их деятельностью жители Хунзахского района подтвердили, что последить за их работой на мельнице приезжают люди со всего Дагестана и даже с некоторых соседних регионов.

«Урбеча они делают не так много, в основном для себя и чтобы угостить кого-то. Но их жернова пользуются спросом в республике и даже за ее пределами. Те, кто занимается изготовлением муки или того же урбеча, как правило используют мельницы, и они приезжают сюда за их камнями. Жернов – это один из центральных элементов любой мельницы, поэтому он должен быть крепким», — рассказал ФАН житель района Расул Хайбулаев.

Братья Магомедовы признались, что в колонии переосмыслили некоторые жизненные позиции. Сейчас после возвращения в Орота они довольны тем, как смогли адаптироваться к мирной жизни.

«Конечно, сейчас мы очень довольны. У нас есть возможность каждый день видеть своих родных, заниматься тем, что нам нравится – работать на мельнице и приносить пользу людям», — отметил Алиасхаб.

В администрации Хунзахского района признались, что большую роль в адаптации братьев Магомедовых сыграли их односельчане, которые помогли и продолжают им помогать. При этом, как заверил ФАН заместитель главы муниципалитета Гамид Гитинов, руководство района всегда готово оказать поддержку бывшим заключенным.

«Социальной адаптации бывших заключенных должна отводиться большая роль в нашей работе. Такие люди, как правило, сначала перестраховываются, не вливаются в общество, ждут реакции от государства. Мы же даем им знать, что понимаем необходимость прохождения психологической, моральной реабилитации. Мы готовы помогать им», — сказал Гитинов.

Немаловажную роль в адаптации тех, кто пострадал от связей с незаконными бандформированиями, играет и духовенство, считает имам села Хунзах Магомед Абдулхаликов. В беседе с ФАН он отметил, что оступиться может любой человек, и религиозные деятели должны поддержать его.

«Каждый человек совершает ошибки, но мы их не исключаем из общества. Мы всегда должны их попытаться исправить. Никогда не поздно изменить свою жизнь», — подчеркнул имам.

В середине 2010-х годов в различных частях Дагестана было создано несколько центров по примирению и согласию — общественных организаций, занимавшихся возвращением к мирной жизни жителей республики, примкнувших к боевикам. Тогда же в регионе действовала комиссия при главе РД по примирению и согласию. В настоящее время при администрациях всех муниципалитетов республики работают антитеррористические комиссии с теми же функциями.

Ранее ФАН рассказывал о нескольких террористических группировках и их пособниках. В проекте «Антитеррор» были представлены не только самые известные организации, но и другие не менее опасные группировки.