В парке «Патриот» заложили капсулы с землей с могил советских солдат в Белоруссии

Москва, 19 декабря. В военно-мемориальном комплексе «Дорога памяти» в парке «Патриот» прошла торжественная церемония передачи и закладки капсул с землей с мест захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на белорусской земле. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Латунные гильзы с землей с захоронений передал заместителю министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко. Замминистра поблагодарил в лице посла весь белорусский народ за участие в акции «Горсть памяти».

«Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны, и поколение, вершившее Великую Победу, понемногу становится историей, но память о наших предках будет жива всегда, это основа нравственного воспитания будущих поколений наших народов», — отметил Юнус-Бек Евкуров.

Владимир Семашко отметил, что российско-белорусские отношения развиваются в дружественном ключе во всех направлениях.

«Память о Великой Отечественной войне — святое дело для белорусского народа, — сказал Владимир Семашко. — Мы очень активно работаем с братской Россией. Создано Союзное государство. Российско-белорусские отношения развиваются в политическом, экономическом и военном направлениях. Россия и Республика Беларусь — братья на века. На примере мужества и героизма наших отцов, дедов и прадедов мы воспитываем детей и внуков — это залог нашего общего будущего».

Гильзы с землей, собранной с братских могил и захоронений советских воинов на территории Белоруссии, с воинскими почестями под звуки оркестра заложены в мемориальные плиты комплекса «Дорога памяти». Всего белорусская сторона передала 6817 гильз.

В конце церемонии Юнус-Бек Евкуров и Владимир Семашко посетили главный храм Вооруженных сил Российской Федерации и комплекс «Дорога памяти».

Масштабная акция под названием «Горсть памяти» приурочена к 75-й годовщине Победы. Заключается она в том, что земля с многочисленных мест захоронений советских воинов в России помещается в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Их помещают в гильзы артиллерийских снарядов, которые с воинскими почестями закладывают в мемориальном комплексе вокруг главного храма Вооруженных сил РФ.