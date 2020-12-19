Чего Украине ждать от предложений Турции по Крыму

Киев активно ищет новых партнеров, которые могли бы помочь вытянуть страну из кризиса. Тем не менее, на этом пути украинскому руководству следует быть разборчивее: Анкара в данном случае — не лучший партнер. С таким предупреждением выступил Александр Молохов, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ.

Политик отметил, что претендующая на российский полуостров Украина зря ищет поддержки в Турции, руководство которой имеет там и свои интересы.

«Заигрывания с Анкарой доведут Киев до цугундера, поскольку Турция «на голубом глазу» считает Крымский полуостров своим, и в ее геополитических прожектах нет места для сильной и независимой Украины», — заявил Молохов.

Он напомнил о недавней пресс-конференции глав Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана. Последний утверждал, что не признает «незаконную аннексию» Крыма, а также заявлял о необходимости укрепить отношения.

По мнению Александра Молохова, безоговорочно доверять турецкому лидеру в этом случае не стоит, поскольку он они имеет свои геополитические интересы в регионе. Политик заметил, что украинские власти не могут рассчитывать на то, что Турция станет «таскать для них каштаны из огня» в рамках «Крымской платформы» — инициативы Зеленского, связанной с «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова».

Крым вошел в состав РФ по результату референдума в 2014 году. Большинство жителей данного региона проголосовали за это решение, но Украина и западные страны до сих пор отказываются официально признавать их выбор.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей политолог Иван Мезюхо рассказал, в чем причина антикрымских санкций и почему ЕС и США игнорируют результаты плебисцита.