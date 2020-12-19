International Crisis Group: 25 лет лоббирования войн НАТО

С избранием Джо Байдена в Вашингтон возвращается политика комплиментарности по отношению к Ирану. Уходящая администрация намерена ее не допустить — об этом свидетельствует убийство физика-ядерщика, возвращение в регион авианосца и полеты бомбардировщиков, а также новые контракты на поставки оружия аравийским монархиям. Кроме того, еще 20 сентября госсекретарь США Майк Помпео объявил о возобновлении санкций против Ирана, мотивируя их невыполнением Тегераном условий сделки, которая была заключена во время срока Барака Обамы, и из которой сами США вышли два года назад.

Редакция Telegram-канала «Южный ветер» рассказывает о неправительственной организации, которая стояла у истоков Совместного плана действий, а также уже 25 лет являющейся лоббистом военных операций НАТО.

Международная кризисная группа (International Crisis Group) позиционирует себя как «мозговой центр», который работает над предотвращением войн и содействует строительству устойчивого мира между государствами. Она ведет межгосударственную деятельность благодаря развитой сети посредников со связями в высших эшелонах власти в интересах не только США, но также транснациональных корпораций и политико-финансовых групп. Международная кризисная группа — яркий пример организации, которая действует в легальном поле, продвигая свою точку зрения на ситуацию в зонах конфликтов по всему миру.

Политическая жизнь в США построена на лоббизме, и в какой-то степени МКГ лоббирует определенный взгляд на международную политику. Свое развитие группа видит в создании глобальной сети мониторинга за конфликтами, отмечая постоянное присутствие «на местах» как конкурентное преимущество перед другими западными аналитическими центрами.

Работа Международной кризисной группы построена на исследованиях, анализе и правозащитной деятельности. Особое место на официальном сайте группы занимает раздел «влияние», где публикуются рекомендации правительствам разных стран. В различных отчетных материалах можно увидеть, сколько из них было реализовано. В самой МКГ утверждают, что до половины ее рекомендаций политики выполняют в течение года.

В целом, МКГ характеризует себя как «либеральная» и «левая правозащитная организация». Региональные программы охватывают Африку, Азию, Европу и Центральную Азию, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, Ближний Восток, а также отдельно Соединенные Штаты. При этом общий штат сотрудников относительно невелик и насчитывает около 110 человек. Головной офис организации расположен в Брюсселе, а представительства — в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лондоне. Другие юридически зарегистрированные офисы находятся в Боготе (Колумбия), Дакаре (Сенегал), Стамбуле (Турция) и Найроби (Кения), ее сотрудники работают также в 20 других странах.

МКГ была основана в 1995 году при непосредственной поддержке Мортона Абрамовица — бывшего директора бюро разведки и исследований Государственного департамента и посла США в Турции, где он курировал сети исламского проповедника Фетуллы Гюлена и деятельность ячеек сетей «Гладио». Кроме того, в свое время он был одним из тех, кто добился поставок ПЗРК «Стингер» афганским моджахедам.

Поначалу организация фактически была филиалом известного аналитического центра «Фонд Карнеги за международный мир», созданного при финансовой поддержке миллиардера Джорджа Сороса. При этом идеологом МКГ называют американского специалиста по гуманитарным операциям Фредерика Кьюни — партнера Абрамовица и Сороса, который пропал в 1995 году в Чечне при попытке договориться о перемирии с боевиками.

Поводом для создания организации якобы стала необходимость реагирования на конфликты, возникшие в мире после окончания Холодной войны, одним из примеров стал геноцид в Руанде в 1994 году.

Наибольшее внимание в течение первых лет было сосредоточено на Балканах. Только что созданная организация с мощным лоббистским составом в лице возглавлявшего Фонд Карнеги Абрамовица, вице-президента Всемирного банка Мэллока Брауна и первого председателя организации — демократа и бывшего лидера большинства в Сенате США Джорджа Митчелла настаивала на «немедленных действиях международного сообщества» по защите боснийских мусульман, подталкивая администрацию США к военной операции. Вторжение НАТО в Боснию объяснялось «необходимостью для спасения самого альянса», который в тот момент отчаянно нуждался в противнике.

В марте 1998 года МКГ призвала альянс к развертыванию группировки войск вдоль границы с Албанией и проведению военных учений, чем подтолкнула Билла Клинтона к заявлению о готовности США начать войну. Позднее американская НПО оправдывала бомбардировки стран бывшей Югославии, обвиняя Белград в доведении ситуации до «тупика». В дальнейшем именно специалисты МКГ предложили установить над Косово международный протекторат под контролем НАТО, а решение окончательного статуса территории отложить до лучших времен.

После терактов 11 сентября МКГ полностью поддержала вторжение американских войск в Афганистан, спешно инициировав множество отчетов о деятельности террористов по всему миру.

Мониторинг террористической активности позволил группе добиться роста государственного финансирования — взносы возросли с 2 млн долларов в 2001 году до 7,5 млн долларов в 2008 году, а число стран, где велся мониторинг остановки, достигло 40.

С 2002 года группа начала активную работу над палестино-израильским конфликтом. Старший специалист по Ближнему Востоку и будущий директор МКГ Роберт Мэлли вместе с советником Ясира Арафата Хусейном Ага продвигали идею сдерживания Израиля, которую затем поддержала и администрация Барака Обамы.

С началом вторжения американских войск в Ирак МКГ оправдывала применение силы тем, что «если бы режим Саддама Хуссейна остался, то жертв было бы больше». После этого работа перешла в область контроля над вооружениями, и группа стала пристально следить за иранской ядерной программой.

С 2003 года началось продвижение специалистами Международной кризисной группы идеи о том, Иран может продолжать обогащение урана, но должен делать это под строгим международным надзором. В этот период регион был на грани войны. Несмотря на активные переговоры с международными посредниками, Тегеран к обогащению урана приступил, а военно-промышленный комплекс принял на вооружение ракеты «Шехаб-3», в радиус действия которых попадал Израиль. На фоне этого Тель-Авив закупил у США около 100 самолетов F-16I и специальные авиабомбы GBU-28, предназначенные для уничтожения подземных объектов.

С тех пор программа по Ближнему Востоку и Северной Африке, которую возглавил Роберт Мэлли, стала одним из ключевых направлений деятельности МКГ. Он фактически стал проводником политики Госдепартамента США и администрации Билла Клинтона, и, как водится, продолжил реализацию проектов Демократической партии и ее сторонников.

На тот момент в Госдепартаменте уже началась работа над проектом ядерной сделки, в которую были вовлечены должностные лица со связями в МКГ — Энтони Блинкен и Джейк Салливан. Господин Блинкен приходится одноклассником и одним из близких друзей Роберта Мэлли. В 2017 году вместе с Мишель Флурнуа он основал компанию WestExec Advisors, которая, среди прочего, помогает клиентам расширить доступ на китайский рынок, «защищая при этом от торговой напряженности между США и Китаем». В компанию входят бывшие заместители директора АНБ и главы ЦРУ и экс-директор национальной разведки США. В декабре 2020 года Джо Байден выдвинул кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря США.

Джейк Салливан также являлся ключевым игроком в команде — он был директором по планированию политики в Госдепартаменте США и заместителем помощника президента Обамы (2011–2013 годы), а также советником по национальной безопасности вице-президента Байдена (2013–2014 годы). Салливан долгое время работал в команде Хиллари Клинтон, активно участвовал в ежедневных брифингах Обамы и был вовлечен в секретные переговоры по Ирану, которые он начал в Госдепе. В июле 2018 года он вошел в состав правления Международной кризисной группы, а в декабре 2020 года покинул его в связи с выдвижением на пост советника по национальной безопасности избранного президента Джо Байдена.

В 2014 году по итогам деятельности МКГ был подготовлен аналитический материал «О 40 ключевых шагах», многие положения которого затем легли в основу конечного документа Совместного и всеобъемлющего плана действий.

Кроме того, стороны активно консультировал молодой иранский кандидат ядерных и биохимических наук Али Ваез, который присоединился к команде Мэлли в 2012 году и стал старшим аналитиком по Ирану. В то время он был единственным независимым аналитиком, следивший за переговорами «на местах».

В 2015 году Салливан и Блинкен, выступая в команде с госсекретарем Джоном Керри, для которого это был главный проект в должности, добились коллективного подписания «ядерной сделки» с Ираном. Не удивительно, что как раз в то время Мэлли получил второй шанс поработать в администрации Обамы, на сей раз в качестве специального помощника президента по кампании против «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и координатора политики по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидского залива.

На этом работа МКГ не закончилась. Каждый год организация готовит бюллетень с результатами мониторинга как деятельности Ирана, так и влияния сопутствующих факторов. После того, как Дональд Трамп подписал указ о выходе США из договора в одностороннем порядке, тональность отчетов кризисной группы сразу изменилась в сторону озабоченности войной на Ближнем Востоке. Лоббисты выступили с рекомендациями Вашингтону «одуматься» и вернуться в сделку.

Справедливости ради стоит отметить, что действия команды Трампа и активная помощь Израилю действительно позволяли с высокой долей вероятности прогнозировать новую войну в Персидском заливе. Из последних аналитических публикаций НПО весьма показательна цитата: «Цикл, в котором «максимальное давление» США противопоставляется иранскому «максимальному сопротивлению», поставил обе стороны на грань военной конфронтации. Хотя есть признаки деэскалации, Тегеран и Вашингтон все еще могут идти к конфронтации, которая означает конец ядерной сделки и разжигает более широкий региональный конфликт.

В контексте деятельности организации о многом говорят личности главы Роберта Мэлли и председателя попечительского совета Марка Мэллока Брауна — оба имеют любопытный бэкграунд.

Роберт — сын Симона Мэлли, который родился в Каире в семье сирийских евреев, а потом переехал во Францию, где стал «самым известным голосом» антиколониальных движений третьего мира и критиковал внешнюю политику и разведывательную деятельность Франции в Африке. Он был выслан из страны, но смог вернуться обратно, когда президентом стал Франсуа Миттеран.

Наработки «в поле» позволили Мэлли войти в администрацию Барака Обамы, с которым они вместе учились в школе права. Однако вскрывшийся факт переговоров с организацией ХАМАС, признанной в США террористической, вынудил его покинуть пост и снова вернуться в Международную кризисную группу.

В попечительском совете Международной кризисной группы председательствует лорд Марк Мэллок Браун — большой специалист по Латинской Америке. Он консультировал ряд президентских кампаний в Боливии, Чили и Колумбии. Является близким другом Джорджа Сороса, последовательно выступал против администрации Буша-младшего.

6 июня 2006 года Мэллок Браун спровоцировал мощный политический скандал, когда на конференции в Нью-Йорке раскритиковал администрацию Джорджа Буша-младшего за допущение «чрезмерной неконтролируемой критики ООН и стереотипов». Любопытно, что оправдываться за такое заявление тогда пришлось послу США при ООН Джону Болтону.

Попечительский совет МКГ в целом представляет собой клуб из влиятельных лиц, добившихся высот в политической карьере и занимающих важные государственные посты, используя при этом старые связи.

Инвестор и филантроп Джордж Сорос обеспечил начальное финансирование организации и продолжает ее поддерживать по сей день. В 1994 году финансовую поддержку МКГ предложил президент Финляндии Мартти Ахтисаари, известный благодаря плану по отторжению Косово от Сербии. В том же году министр иностранных дел Австралии Гарет Эванс выделил 500 000 долларов на развитие организации. Встреча в Лондоне в январе 1995 года собрала вместе многих международных деятелей — на ней было одобрено предложение о годовом бюджете в 8 миллионов долларов и штат, состоящий из 75 сотрудников.

В середине 1995 года организация была официально зарегистрирована в США как не облагаемая налогами некоммерческая организация. С 1996 по 1999 год годовой бюджет Международной кризисной группы составлял около 2 миллионов долларов, а в 2017 году он превысил 17 млн долларов. Бюджет организации в 2018-2019 годах оценивался в 19,7 млн долларов. МКГ получила финансирование в рамках грантов от правительств, благотворительных фондов, частных компаний и индивидуальных доноров. За финансовый год, закончившийся 30 июня 2020 года, аналитический центр получил 49% финансирования от правительств, 27% от фондов, 16% от частного сектора, 3% от партнерских программ, 2% от взносов натурой, 2% от инвестиционного дохода, 1% выручки от программных услуг.

В статье для журнала Third World Quarterly за 2014 год социальный исследователь Берит Близеманн де Гевара пишет, что значительный бюджет МКГ был основным условием ее деятельности, хотя он был небольшой по сравнению с государственными исследовательскими агентствами. Она отмечает, что «не сумма, а источники финансирования МКГ открыли западным политикам двери для ее защиты, в то же время ставя под угрозу политическую независимость организации».

Таким образом, совершенно очевидно, что проекты Демократической партии США находятся не просто в фокусе внимания, а активно поддерживаются руководством Международной кризисной группы. Действия каждой региональной программы инициируют обсуждение тех или иных вопросов международной политики непосредственно на экспертном уровне. В дальнейшем, благодаря связям с правительствами, оценки, выводы и рекомендации специалистов группы принимаются к руководству чиновниками, а репутация «полевых экспертов» делает их выводы более весомыми.

С приходом к власти Джо Байдена внешняя политика США, скорее всего, снова сосредоточится на трансатлантической интеграции. В таком случае Международную кризисную группу вернут в «пул» «придворных аналитических центров» — ее ждет увеличение финансирования и активизация работы на «трамповских» направлениях. «Разворот» вполне может подразумевать и разморозку отношений с Ираном со снятием санкций, и пересмотр сделки по Палестине в угоду арабам, и уделение большего внимания проектам в Африке и юго-восточной Азии.

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1 Организация запрещена на территории РФ.