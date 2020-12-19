Трамп может ввести войска и оспорить президентство Байдена

Хоть Джо Байден уже активно готовится к вступлению в должность президента США, с этим вопросом еще не все кончено. Дональд Трамп все еще занимает пост главы государства, а его сторонники ищут и находят доказательства ошибок на выборах. Сторонники демократов закрывают глаза на имеющие место нарушения и пытаются скорее замять это дело, чего республиканцы не могут допустить. Сейчас ситуация приближается к новому обострению.

Бывший советник Белого дома Майкл Флинн проанализировал положение дел в США и предположил, что разногласия могут вынудить Трампа принять жесткие меры. В эфире Newsmax американский чиновник отметил, что действующий президент имеет полномочия для применения военной силы.

На возможность такого развития событий указывают недавние перестановки в Пентагоне. Новоназначенные военные могут быть не против агрессивных действий, которые устранят спорную ситуацию в стране.

«Президент должен готовиться к любому исходу, потому что мы не можем позволить, чтобы с целостностью выборов так обращались. Это совершенно неприемлемо. Мы ни за что на свете не сможем развиваться как нация при таких условиях», — заметил Флинн.

Бывший советник Трампа рассказал, что сейчас глава Белого дома может отдать приказ изъять все машины для голосования, в работе которых были зафиксированы ошибки. Еще один вариант — введение войск в колеблющиеся штаты. Это может дать возможность провести там повторные выборы, результаты которых могут оспорить право Байдена на руководящую должность.

«Если он захочет, то в колеблющихся штатах он может использовать войска, ввести их в эти штаты и фактически заново провести выборы в каждом из них».

При этом Флинн подчеркнул, что такое решение не окажется беспрецедентным. В США в разных условиях закон о военном положении применялся не менее 64 раз. Тем не менее, данное решение станет уже крайней мерой. Сейчас есть еще шанс на осуществление конституционных процессов и вмешательство Верховного суда США, который должен добиваться справедливости.

Как отметил политик, до сих пор данный государственный институт не проявил внимания к существующей проблеме. Во многом это происходит по вине его председателя Джона Робертса.

В заключение Флинн отметил, что такой спорной ситуации с выборами в стране еще не было никогда. В связи с этим он надеется на решительные действия как от Верховного суда, так и от однопартийцев Трампа.

«Я жду большего от Республиканской партии. Они должны подняться и бороться за действующего президента», — подчеркнул экс-советник Белого дома.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось о недавнем заявлении Дональда Трампа, которое пресса назвала «главной речью» президента. В ней он объяснял, почему именно его оппонент Джо Байден не может стать национальным лидером США.