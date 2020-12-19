Международные наблюдатели высказались за своевременное проведение выборов в ЦАР

Группа международных наблюдателей подтвердила, что выборы президента и депутатов национального законодательного собрания ЦАР состоятся 27 декабря 2020 года.

Наблюдатели от центральноафриканской диаспоры, проживающей за рубежом, Представители ЕС, а также делегаты от инициативной группы «Действие» выступили 18 декабря 2020 года в Банги с заявлением, в котором говорится, что после мониторинга ситуации в республике, ни один из уполномоченных не нашёл причин для переноса выборов с указанного времени на более поздний срок.

Инициативная группа, членам которой предстоит следить за соблюдением процедуры выборов, с 12 декабря этого года осуществляли в республике мониторинг ситуации. Главным вопросом, на который они должны были ответить, стоит ли переносить выборы из-за активизации действий разрозненных банд на приграничных с Чадом и Камеруном территориях Центральноафриканской Республики.

За неделю, прошедшую с момента официального начала предвыборной компании, 50 иностранных наблюдателей провели ряд встреч с кандидатами, членами правительства и администрации президента, также главами общественных организаций. Они признали, что несмотря на некоторое обострение обстановки на севере республики, на остальной её территории продолжается мирная жизнь и все вопросы решаются исключительно в рамках политического диалога.

В свете недавних событий, члены международной миссии призвали центральноафриканский народ в целом и кандидатов, допущенных к выборам, в частности к спокойствию и сдержанности.

Участники мониторинговой группы особо подчеркнули то, что их присутствие в ЦАР нацелено на развитие гражданского общества и укрепление демократии в стране. Более того, их присутствие на избирательных участках непосредственно во время голосования должно развеять любые сомнения в их легитимности, как у граждан республики, так и у кандидатов на пост президента и в депутаты законодательного собрания.

Выборы, которые состоятся на всей территории Центральноафриканской Республики 27 декабря 2020 года, должны сформировать устойчивый механизм законной передачи власти и закрепить достижения действующего президента и правительства страны. Специально для этого в ЦАР была проведена серия тренингов наблюдателей, которые будут следить за процессом предстоящего голосования. В программе обучения приняли участие представители молодежных, религиозных и других общественных организаций, которые изучили законы республики и все нюансы избирательного процесса. Именно поэтому международное сообщество ожидает первых в истории страны по-настоящему легитимных и прозрачных выборов.