Певица Алиса Мон рассказала ФАН о самой необычной встрече Нового года

Советская и российская эстрадная певица Алиса Мон поделилась воспоминаниями о необычной встрече Нового года. Также в беседе с корреспондентом ФАН она поделилась своими новогодними желаниями.

— Какие подарки хотели бы увидеть у себя под елочкой?

— Хочется, чтобы мой главный подарок был связан с программой «Суперстар! Возвращение». Потому что финальные выпуски как раз должны и планируются с 31 декабря на 1 января. Мне бы хотелось просто получить отзывы моих поклонников, тех, кто за меня болел при любом раскладе. Я бы хотела услышать от них какие-то поздравления, чтоб они что-то написали в мой адрес. Это связано с шоу в первую очередь, потому что работа для меня — это самое важное, кроме, конечно, здоровья моих родных. Подарков особо не нужно, правда. Мне больше нравится отношение: поздравления моих друзей, близких, мамы, Сереги — моего сына. Это — самые главные подарки в моей жизни.

— Вспомните какую-нибудь интересную встречу Нового года. Как это было?

— Необычная встреча Нового года была в год Лошади, это были 90-е годы. Я работала в Ангарске и хотела поехать к маме. Это всего четыре часа езды, но я заболела, у меня поднялась температура и я не рискнула ехать, там и мой сын Сережка был. Я купила себе коньяк, шампанское. А потом, когда пошел салют, поняла, что шампанское открыть не смогу. И открыла коньяк, надела на себя красное белье, так как это был год Красной Лошади, и написала записку, что хочу вернуться в Москву. Конечно, это была утопия, я прекрасно понимала, что это смешно. Села перед зеркалом и сама с собой разговаривала, тосты произносила, пожелания... А бумажку ту я сожгла, пепел растворила в коньяке и выпила. В общем, утром я проснулась абсолютно трезвая и абсолютно здоровая. Что это было, я не знаю, но именно в этот год я вернулась в Москву со своим «Алмазом». Вот такое чудо произошло, такой был сказочный у меня Новый год.

Елка будет обязательно. Мой сын еще недели три назад заявил: «Мама, может, мы уже елку нарядим? А то что-то скучновато». Елка, правда, будет искусственная, но меня это даже радует: в силу многих причин, в том числе и экологических, гринписных. Мы нарядим ее, как всегда, по-своему: у нас игрушек много — обновляем их каждый год.

— А что бы попросили у Деда Мороза?

— Я загадаю себе бурную концертную деятельность и здоровье. Здоровья не только близких — всей нашей страны, чтобы мы скорее выздоровели. Пускай в мире наступит здоровье, абсолютное, безоговорочное, окончательное.