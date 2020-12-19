Рейд полиции по ночным клубам Турции завершился штрафами для 45 человек

Конья, 19 декабря. Полиция Турции устроила рейды по ночным клубам после введенного комендантского часа, пишет издание IHA.

Согласно полученной информации, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку соблюдения карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В результате рейда бригады Управления общественной безопасности Департамента полиции провинции Конья задержали 45 человек в развлекательном заведении, расположенном в Центральном Сельджукском районе. Мужчины и женщины отдыхали после 22:45 вечера, когда уже действовал комендантский час.

Нарушители понесут наказание в виде штрафа на сумму более 141 тысячи лир (почти 1,4 миллиона рублей — прим. ФАН) на всех. Хозяина ночного клуба арестовали и доставили в отделение жандармерии для дачи показаний. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту несоблюдения карантинных мер.

Напомним, что правительство Турции пытается сдержать распространение COVID-19. Для этих целей ввели масочный режим, комендантский час и закрыли рестораны с кафетериями. Данных мероприятий оказалось недостаточно. Ежедневно в стране заражаются 30 тысяч человек и гибнут около 250.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что эксперты предложили расширить карантинные меры в республике. В частности, запретить междугородние поездки.