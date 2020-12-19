Психолог Марианна Абравитова рассказала секрет долголетия

Активная работа мозга поддерживает в тонусе весь организм, что помогает продлить жизнь. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Специалист подтвердила верность утверждения британских ученых о том, что одним из залогов долголетия можно считать пение.

«Конечно, оно улучшает здоровье и продлевает жизнь. Это связано как с физиологическим, так и с психологическими аспектами», — прокомментировала эксперт.

По ее словам, у людей, которые поют, развита диафрагма и легкие, мозг обогащается кислородом. Они дышат совершенно по-другому.

«Многие практики в йоге основаны на дыхательной гимнастике», — отметила специалист.

Кроме того, Абравитова добавила, что пение в хорошем настроении, хоть на сцене, хоть в душевой кабине дома, приводит к выбросу гормона счастья — эндорфина.

Говоря о психологическом аспекте, собеседница привела простой пример.

«Профессиональные певцы самореализуются благодаря песне, заявляют о себе миру. Да и слушатели испытывают удовольствие от талантливого исполнения», — пояснила эксперт.

Она также поделилась еще несколькими советами.

«Во-первых, это позитивное восприятие окружающего мира. Впрочем, все хорошо в меру. Не стоит забывать, что иногда жизнь подбрасывает нам испытания, нужно быть к ним готовым. Во-вторых, нужно интересоваться жизнью, находить любимые занятия. Жить нужно в кайф! В-третьих, очень полезна интеллектуальная деятельность. Когда мозг активно трудится, то поддерживает в тонусе и весь организм», — подытожила Марианна Абравитова.

В завершение она добавила, что прекрасной умственной работой, особенно для людей пожилого возраста, может стать осваивание компьютера, изучение иностранного языка или хотя бы просто чтение книг. Подобные увлечения будут способствовать образованию нейронных связей в мозге.

Ранее специалист предупреждала о негативных последствиях чрезмерного увлечения гаджетами. По ее словам, перед сном лучше отключить смартфон или отложить подальше от кровати, чтобы избежать воздействия радиочастотного излучения.