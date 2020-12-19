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Политолог отреагировал на заявление Помпео о России-враге

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Россия всегда всех спасает: политолог отреагировал на заявление Помпео о России-враге

Россия — единственное государство, которое всегда всех спасает, а США пусть молчат. Об этом в комментарии ФАН заявил военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию главным врагом Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что РФ входит в список тех стран, которые хотят подорвать американский уклад жизни, а также республиканские и базовые демократические принципы. Помпео указал на якобы причастность России к хакерским атакам на государственные учреждения.

Россия всегда всех спасает: политолог отреагировал на заявление Помпео о России-враге

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов предположил, что заявление Помпео прежде всего направлено на новую администрацию Соединенных Штатов, так госсекретарь хочет обратить на себя внимание.

«Господин Помпео так действительно думает и делает. Он человек, отражающий ястребиную политику США, поэтому его заявление отражает, скорее, его позицию. Все мы прекрасно понимаем, что сейчас будет смена администрации и так далее. Скорее, заявление Помпео близко к тому, которое ретранслируется к новой администрации. Его заявление — это сообщение от одной администрации к другой, с одной стороны, а с другой — это заявление Помпео, говорящего администрации Джо Байдена: «Возьмите меня к себе». Вот это, скорее всего, отвечает реалиям», — считает эксперт.

Коновалов все-таки согласился с мнением американского политика, заявив, что Россия — действительно ключевой враг США, потому что Штаты не могут признать превосходство нашей страны.

«Россия — великая держава, поэтому, безусловно, для Соединенных Штатов РФ — абсолютный враг, потому что США не приемлют существование в мире каких-то других сильных держав. Они считают, что только они являются по-настоящему великими. Это не так. Кстати, Соединенным Штатам нужно напомнить, что Российское государство существует уже больше тысячи лет, а американское — чуть больше двухсот. Наверное, нужно понимать разницу», — сказал военный эксперт.

Политолог также обозначил, что у России никогда не было и не может быть врагов, так как наша страна — это яркий пример миролюбивого государства.

Россия всегда всех спасает: политолог отреагировал на заявление Помпео о России-враге

«У нашей страны врагов нет. Все, что делает Россия — это спасение людей. Например, последняя операция в Карабахе — кто взялся за это, кто спас людей? Только Россия! Те силы, которые считают, что из России нужно делать образ врага, — самые страшные. В свое время великий писатель Федор Михайлович Достоевский точно высказывался на эту тему. В США его творчество, кстати, прекрасно знают и читают. Следовательно, американцы понимают, кто такие русские. Когда нужно встать и ответить врагу — здесь есть только русский народ. Запад всегда примазывался, а американцы — это эквивалент Запада, поэтому им лучше сидеть и молчать», — подытожил Коновалов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о закрытии американского консульства во Владивостоке и приостановке работы консульства в Екатеринбурге. Глава американского департамента объяснил это решение необходимостью обеспечить их безопасность. Доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Федеральному агентству новостей назвал заявление Помпео политической клоунадой.

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