Политолог отреагировал на заявление Помпео о России-враге

Россия — единственное государство, которое всегда всех спасает, а США пусть молчат. Об этом в комментарии ФАН заявил военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию главным врагом Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что РФ входит в список тех стран, которые хотят подорвать американский уклад жизни, а также республиканские и базовые демократические принципы. Помпео указал на якобы причастность России к хакерским атакам на государственные учреждения.

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов предположил, что заявление Помпео прежде всего направлено на новую администрацию Соединенных Штатов, так госсекретарь хочет обратить на себя внимание.

«Господин Помпео так действительно думает и делает. Он человек, отражающий ястребиную политику США, поэтому его заявление отражает, скорее, его позицию. Все мы прекрасно понимаем, что сейчас будет смена администрации и так далее. Скорее, заявление Помпео близко к тому, которое ретранслируется к новой администрации. Его заявление — это сообщение от одной администрации к другой, с одной стороны, а с другой — это заявление Помпео, говорящего администрации Джо Байдена: «Возьмите меня к себе». Вот это, скорее всего, отвечает реалиям», — считает эксперт.

Коновалов все-таки согласился с мнением американского политика, заявив, что Россия — действительно ключевой враг США, потому что Штаты не могут признать превосходство нашей страны.

«Россия — великая держава, поэтому, безусловно, для Соединенных Штатов РФ — абсолютный враг, потому что США не приемлют существование в мире каких-то других сильных держав. Они считают, что только они являются по-настоящему великими. Это не так. Кстати, Соединенным Штатам нужно напомнить, что Российское государство существует уже больше тысячи лет, а американское — чуть больше двухсот. Наверное, нужно понимать разницу», — сказал военный эксперт.

Политолог также обозначил, что у России никогда не было и не может быть врагов, так как наша страна — это яркий пример миролюбивого государства.

«У нашей страны врагов нет. Все, что делает Россия — это спасение людей. Например, последняя операция в Карабахе — кто взялся за это, кто спас людей? Только Россия! Те силы, которые считают, что из России нужно делать образ врага, — самые страшные. В свое время великий писатель Федор Михайлович Достоевский точно высказывался на эту тему. В США его творчество, кстати, прекрасно знают и читают. Следовательно, американцы понимают, кто такие русские. Когда нужно встать и ответить врагу — здесь есть только русский народ. Запад всегда примазывался, а американцы — это эквивалент Запада, поэтому им лучше сидеть и молчать», — подытожил Коновалов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о закрытии американского консульства во Владивостоке и приостановке работы консульства в Екатеринбурге. Глава американского департамента объяснил это решение необходимостью обеспечить их безопасность. Доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Федеральному агентству новостей назвал заявление Помпео политической клоунадой.