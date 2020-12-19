Красовский высказался об отстранении Лобкова от эфира на «Дожде»

Журналист Антон Красовский рассказал в комментарии ФАН, что не интересуется событиями на «Дожде», не смотрит эфир этого телеканала, а потому ничего не знает об отстранении Павла Лобкова от ведения телеэфиров.

«Я не имею никакого отношения ни к Павлу Лобкову, ни к эфиру. Я даже не знаю, от какого эфира отстранили Павла Лобкова. Я ничего про это не знаю, я не интересуюсь организацией, в которой работает Павел Лобков, и никогда не смотрел ни одного эфира этой говняной организации», — заявил Красовский.

Ранее стало известно, что главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко отстранил Лобкова от эфиров. Об этом сам журналист сообщил в Facebook.

«Я отстранен от эфира распоряжением главного редактора», — написал Лобков.

В СМИ связывают отстранение Лобкова от эфиров со вскрывшимися фактами сексуального домогательства со стороны журналиста. Сотрудник «МБХ-Медиа» Александр Скрыльников ранее сообщал, что во время прохождения стажировки на «Дожде» подвергся сексуальным домогательствам со стороны Лобкова. О приставаниях ведущего рассказал и бывший студент факультета журналистики МГУ Владимир Табак. Он заявил, что во время собеседования Лобков демонстрировал ему гениталии.

ФАН обратился за комментарием к руководству канала, однако раскрывать подробности отстранения на «Дожде» не стали.