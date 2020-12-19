Владимир Познер: Я даже не знал, что Лобков отстранен

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко мог отстранить журналиста Павла Лобкова от эфиров по разным причинам. Об этом в беседе с ФАН сообщил журналист, телеведущий, писатель Владимир Познер.

О странном решении руководства канала собеседник узнал от Федерального агентства новостей.

«Я даже не знал, что Лобков отстранен», — рассказал Владимир Познер.

Он отметил, что с его стороны было бы странно давать какие-либо комментарии по этой новости, учитывая, что подробности ему неизвестны.

На вопрос, может ли отстранение от эфиров быть связано с нашумевшим сексуальным скандалом вокруг фигуры Лобкова, собеседник ответил, что ничего не знает об этом.

«Увольняют людей по самым разным причинам — не сработались, не сошлись во взглядах. Мало ли какие бывают причины увольнения. Я не могу комментировать того, что не знаю», — подчеркнул телеведущий.

Кроме того, он рекомендовал обратиться за деталями произошедшего к главному редактору телеканала «Дождь».