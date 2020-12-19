Руководство «Дождя» отказалось назвать причину отстранения Лобкова от эфира

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко отстранил от ведения телеэфиров Павла Лобкова. Телеканал не называет причину отстранения, но, по информации в СМИ, причиной может быть скандал с домогательствами. ФАН обратился за комментарием к руководству канала, однако раскрывать подробности случившегося на «Дожде» отказались.

«Я отстранен от эфира распоряжением главного редактора», — сообщил Лобков в Facebook.

Прежде всего, журналисты ФАН обратились к главным участникам событий. Но ни Тихон Дзядко, ни Павел Лобков не нашли времени, чтобы поговорить о причинах отстранения Лобкова от телеэфира.

«Добрый день, не могу (прокомментировать, — Прим. ФАН), неудобно сейчас говорить», — заявил Дзядко.

Еще более занятым оказался сам ведущий «Дождя» Павел Лобков.

«Нет, спасибо», — сухо ответил корреспонденту ФАН Лобков.

Не стала комментировать отстранение журналиста и генеральный директор телеканала Наталья Синдеева — прочитав сообщение журналиста ФАН, она оставила его без ответа. В пресс-службе телеканала запрос журналистов также проигнорировали. Сотрудница телеканала, ведущая Анна Монгайт посоветовала обратиться за разъяснениями к главному редактору «Дождя».

Напомним, сотрудник «МБХ-Медиа» Александр Скрыльников обвинил Лобкова в сексуальных домогательствах. Молодой человек рассказал, что инцидент произошел во время его стажировки на «Дожде». По его словам, Лобков пытался переубедить его в сексуальной ориентации.

О домогательствах со стороны Лобкова рассказал также бывший студент факультета журналистики МГУ Владимир Табак. Он заявил, что во время собеседования Лобков демонстрировал ему гениталии.

Комментируя обвинения в свой адрес, Лобков признался, что не заметил прихода «новой этики». Раньше, по его словам, такое поведение считалось допустимым.