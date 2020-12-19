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Руководство «Дождя» отказалось назвать причину отстранения Лобкова от эфира

Руководство «Дождя» отказалось назвать причину отстранения Лобкова от эфира

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко отстранил от ведения телеэфиров Павла Лобкова. Телеканал не называет причину отстранения, но, по информации в СМИ, причиной может быть скандал с домогательствами. ФАН обратился за комментарием к руководству канала, однако раскрывать подробности случившегося на «Дожде» отказались.

«Я отстранен от эфира распоряжением главного редактора», — сообщил Лобков в Facebook.

Прежде всего, журналисты ФАН обратились к главным участникам событий. Но ни Тихон Дзядко, ни Павел Лобков не нашли времени, чтобы поговорить о причинах отстранения Лобкова от телеэфира.

«Добрый день, не могу (прокомментировать, — Прим. ФАН), неудобно сейчас говорить», — заявил Дзядко.

Еще более занятым оказался сам ведущий «Дождя» Павел Лобков.

«Нет, спасибо», — сухо ответил корреспонденту ФАН Лобков.

Не стала комментировать отстранение журналиста и генеральный директор телеканала Наталья Синдеева — прочитав сообщение журналиста ФАН, она оставила его без ответа. В пресс-службе телеканала запрос журналистов также проигнорировали. Сотрудница телеканала, ведущая Анна Монгайт посоветовала обратиться за разъяснениями к главному редактору «Дождя».

Руководство «Дождя» отказалось назвать причину отстранения Лобкова от эфира

Напомним, сотрудник «МБХ-Медиа» Александр Скрыльников обвинил Лобкова в сексуальных домогательствах. Молодой человек рассказал, что инцидент произошел во время его стажировки на «Дожде». По его словам, Лобков пытался переубедить его в сексуальной ориентации.

О домогательствах со стороны Лобкова рассказал также бывший студент факультета журналистики МГУ Владимир Табак. Он заявил, что во время собеседования Лобков демонстрировал ему гениталии.

Комментируя обвинения в свой адрес, Лобков признался, что не заметил прихода «новой этики». Раньше, по его словам, такое поведение считалось допустимым.

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