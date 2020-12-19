США ищут способы противостоять российскому «Циркону»

Российские военные разработки ни на шутку беспокоят Запад. Завершение работы над новейшей гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Циркон» является большой проблемой для США — Пентагону пока нечего противопоставить данной новинке от РФ.

Осознание собственной неспособности принять какие бы то ни было контрмеры против российского вооружения подталкивает американских военных к ускорению работ над ракетами того же класса. Об этом сообщает BBC.

Воздушное оружие быстрого реагирования (ARRW) планировали выпустить только в 2021 году, однако теперь командование ВВС США пришло к решению сдвинуть сроки испытаний. Теперь их проведут еще до конца текущего года. В прошлый раз ракета AGM-183A ARRW была испытана в начале этого года, а первый полет на разгонном блоке состоится в ближайшие недели. По данным журнала Air Force Magazine массовое производство планируют начать со следующего года.

Ведущий специалист ВВС по вооружению Уилл Роупер убежден, что новые ракеты смогут расширить возможности ВВС в качестве резервной ударной платформы, однако оснащение ими не решит всех проблем, с которыми может столкнуться Пентагон. Они вряд ли станут тем решением, которое поможет США одержать верх над Россией и Китаем. Аналитик объяснил это тем, что оба потенциальных противника Америки наверняка имеют в своем распоряжении достойные средства обороны.

«США обладают исключительными возможностями, особенно в области стелс-авиации, которая способна проникать и наносить удары, куда нужно. Так считают ли наши противники, что у нас нет возможности нацелиться на них? Надеюсь, что нет. Только в этом случае гиперзвуковое оружие будет эффективно», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, о завершении работы над новым российским «Цирконом» заявил президент Владимир Путин. 17 декабря 2020 года он рассказал о результатах последних испытаний ракеты и ее возможностях.