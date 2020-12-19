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США ищут способы противостоять российскому «Циркону»

США ищут способы противостоять российскому «Циркону»

Российские военные разработки ни на шутку беспокоят Запад. Завершение работы над новейшей гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Циркон» является большой проблемой для США — Пентагону пока нечего противопоставить данной новинке от РФ.

Осознание собственной неспособности принять какие бы то ни было контрмеры против российского вооружения подталкивает американских военных к ускорению работ над ракетами того же класса. Об этом сообщает BBC.

Воздушное оружие быстрого реагирования (ARRW) планировали выпустить только в 2021 году, однако теперь командование ВВС США пришло к решению сдвинуть сроки испытаний. Теперь их проведут еще до конца текущего года. В прошлый раз ракета AGM-183A ARRW была испытана в начале этого года, а первый полет на разгонном блоке состоится в ближайшие недели. По данным журнала Air Force Magazine массовое производство планируют начать со следующего года.

Ведущий специалист ВВС по вооружению Уилл Роупер убежден, что новые ракеты смогут расширить возможности ВВС в качестве резервной ударной платформы, однако оснащение ими не решит всех проблем, с которыми может столкнуться Пентагон. Они вряд ли станут тем решением, которое поможет США одержать верх над Россией и Китаем. Аналитик объяснил это тем, что оба потенциальных противника Америки наверняка имеют в своем распоряжении достойные средства обороны.

«США обладают исключительными возможностями, особенно в области стелс-авиации, которая способна проникать и наносить удары, куда нужно. Так считают ли наши противники, что у нас нет возможности нацелиться на них? Надеюсь, что нет. Только в этом случае гиперзвуковое оружие будет эффективно», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, о завершении работы над новым российским «Цирконом» заявил президент Владимир Путин. 17 декабря 2020 года он рассказал о результатах последних испытаний ракеты и ее возможностях.

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