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Африка

Прокурор МУС оценила усилия правительства ЦАР по обеспечению безопасности выборов

Прокурор МУС оценила усилия правительства ЦАР по обеспечению безопасности выборов

Прокурор Международного уголовного суда, Фату Бенсуда 18 декабря 2020 года выступила с заявлением, в котором  поддержала усилия правительства ЦАР по поддержанию мира в стране в преддверии выборов президента и депутатов законодательного собрания.

По словам Фату Бенсуда, представители Международного уголовного суда следят за ситуацией в Центральноафриканской республике с 2014 года и проводят расследования преступлений, совершённых, как враждующими группировками в период гражданской нестабильности, так и противоправных действий со стороны бывшего президента страны Франсуа Бозизе.

Прокурор также отметила успехи действующего правительства и президента Фостен-Арканжа Туадера по обеспечению безопасности в республике в преддверии выборов, которые состоятся 27 декабря 2020 года. При этом она выразила обеспокоенность в связи с тем, что к ней всё чаще стала поступать информация об активизации разрозненных бандформирований на севере страны, стремящихся подорвать стабильность и порядок внутри гражданского общества ЦАР.

«Я призываю все стороны, все вооруженные группы, политических участников и их сторонников к спокойствию и сдержанности. Проведение выборов в спокойной обстановке имеет важнейшее значение для предотвращения эскалации насилия в Центральноафриканской Республике», – заявила Фату Бенсуда.

Прокурор также напомнила, что любое лицо, совершающее преступления, предусмотренные в Римском статуте, отдающее приказы, побуждающее, поощряющее и содействующее их совершению, подлежит преследованию в центральноафриканских судах или Международном уголовном суде.

В настоящий момент Фату Бенсуда продолжает расследование военных преступлений, совершённых в Центральноафриканской Республике и не теряет решимости сделать все возможное для обеспечения правосудия.

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