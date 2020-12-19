Прокурор МУС оценила усилия правительства ЦАР по обеспечению безопасности выборов

Прокурор Международного уголовного суда, Фату Бенсуда 18 декабря 2020 года выступила с заявлением, в котором поддержала усилия правительства ЦАР по поддержанию мира в стране в преддверии выборов президента и депутатов законодательного собрания.

По словам Фату Бенсуда, представители Международного уголовного суда следят за ситуацией в Центральноафриканской республике с 2014 года и проводят расследования преступлений, совершённых, как враждующими группировками в период гражданской нестабильности, так и противоправных действий со стороны бывшего президента страны Франсуа Бозизе.

Прокурор также отметила успехи действующего правительства и президента Фостен-Арканжа Туадера по обеспечению безопасности в республике в преддверии выборов, которые состоятся 27 декабря 2020 года. При этом она выразила обеспокоенность в связи с тем, что к ней всё чаще стала поступать информация об активизации разрозненных бандформирований на севере страны, стремящихся подорвать стабильность и порядок внутри гражданского общества ЦАР.

«Я призываю все стороны, все вооруженные группы, политических участников и их сторонников к спокойствию и сдержанности. Проведение выборов в спокойной обстановке имеет важнейшее значение для предотвращения эскалации насилия в Центральноафриканской Республике», – заявила Фату Бенсуда.

Прокурор также напомнила, что любое лицо, совершающее преступления, предусмотренные в Римском статуте, отдающее приказы, побуждающее, поощряющее и содействующее их совершению, подлежит преследованию в центральноафриканских судах или Международном уголовном суде.

В настоящий момент Фату Бенсуда продолжает расследование военных преступлений, совершённых в Центральноафриканской Республике и не теряет решимости сделать все возможное для обеспечения правосудия.