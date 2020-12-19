Марина Хлебникова рассказала, как она будет праздновать Новый год

Певица Марина Хлебникова в интервью ФАН рассказала о своих семейных традициях в Новый год, также певица призналась, что в первую очередь делала для своих детей в праздники.

— Как вы будете праздновать Новый год?

— Пока еще не известно, как мы собираемся праздновать Новый год, потому что зовут и в гости, и за город. В этом году у артистов сложилась трудная ситуация, но кое-какие подарки уже купила, что-то успела, а что-то нет.

— Есть ли у Вас какие-то семейные традиции?

— Честно говоря, я обычно праздновала Новый год не 31 декабря, а в Рождество. Из-за работы не получалось, поэтому все традиции были скорее связаны с Рождеством, а Рождество — с подарками. Всегда традицией было собираться за столом, приглашать друзей с детьми. Вот это было главной традицией. Когда дети появляются в доме, есть колоссальный повод и Деда Мороза пригласить со Снегурочкой, устроить различные конкурсы. Если погода позволяла, мы брали ледянки, наряжались в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек и шли кататься с горок. И у нас всегда были фейерверки. А самое главное — мы в первую очередь делали праздники для наших детей: чтобы научить человека радоваться, надо приучать его к волшебству с детства.

Кстати, когда вы позвонили, я только собралась наряжать елку. Я ломаю себе голову, что и как нарядить, потому что у меня мелкие коты, и теперь нужно повесить небьющиеся игрушки. Сейчас буду перебирать игрушки, чтобы коты не побили их и никто не порезался, потому что игрушки у меня стеклянные.

На Новый год мы с мамой всегда делали два традиционных блюда — домашние трюфели, почти каждая хозяйка знает, как они делаются, и домашний торт «Наполеон».

Ранее известная советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова призналась ФАН, что хотела бы встретить Новый год в избушке в окружении друзей и близких. Также известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась ФАН, что не любит чак-чак на новогоднем столе.